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Fuga com mais dois detentos

Foragido de penitenciária de Aracruz é preso em Vitória

Flávio Neves Batista, de 21 anos, fugiu do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz em agosto deste ano. Ele encontrado pela Polícia Civil na Ponte Seca, na capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 20:55

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 20:55

Flávio Neves Batista (preso), Gabriel Pereira dos Santos (foragido) e Paulo Vitor Mazega (foragido) Crédito: Divulgação | Sesp
Um foragido do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz foi preso pela Polícia Civil, em Vitória, na manhã deste domingo (07). Flávio Neves Batista, de 21 anos, fugiu com outros dois detentos em 11 de agosto deste ano. Gabriel Pereira dos Santos, de 21 anos, e Paulo Vitor Mazega, de 29 anos, ainda não foram encontrados. A prisão de Flávio foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic). 
O suspeito foi localizado após um trabalho de investigação da equipe do Deic com o apoio do Serviço de Inteligência Regional, informou o titular da 13ª Delegacia Regional de Aracruz, delegado João Francisco Filho. "Ele estava escondido embaixo da Ponte Seca, em Vitória", explicou.
Ainda segundo o delegado, Flávio voltou a praticar crimes quando fugiu do CDP. "Após a fuga, ele continuou cometendo crimes, sendo certa sua participação em um roubo ocorrido em Ibiraçu", destacou. O acusado foi reconduzido ao CDP de Aracruz após ser ouvido na delegacia.
Os outros dois foragidos são procurados pela polícia. "Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dos outros fugitivos pode ligar para o Disque-Denúncia 181", pediu João Francisco Filho.
 

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