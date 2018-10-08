Foragido de penitenciária de Aracruz é preso em Vitória

Umdodefoi preso pela, em, na manhã deste domingo (07). Flávio Neves Batista, de 21 anos, fugiu com outros dois detentos em 11 de agosto deste ano. Gabriel Pereira dos Santos, de 21 anos, e Paulo Vitor Mazega, de 29 anos, ainda não foram encontrados. A prisão de Flávio foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic).