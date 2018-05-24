Findes: greve de caminhoneiros coloca empregos em risco no ES

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) informou através de nota, na tarde desta quarta-feira (23), que a greve nacional dos caminhoneiros está afetando diretamente a economia em todo o Espírito Santo. O bloqueio montado em rodovias e terminais de distribuição de combustíveis tem prejudicado, segundo a federação, a renovação dos estoques das empresas, que na maioria dos casos acontece diariamente.

Protesto dos motoristas de aplicativo na BR 101, em Viana Crédito: Paulo César Pereira

A Findes afirma que já há empresas com as operações limitadas, colocando em risco empregos que são gerados pelo setor produtivo - de janeiro a abril, foram criados 9.381 novos postos de trabalho no ES. De acordo com a federação, estratégias têm sido tomadas para impedir que a greve afete também o funcionamento de hospitais.

A Findes diz ainda que repudia a estratégia de negociação adotada pelo Governo Federal nas conversas com os representantes do movimento e alertou que, se as manifestações não forem encerradas, há o risco de uma crise maior atingir todas as empresas.