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Findes: greve de caminhoneiros coloca empregos em risco no ES

De acordo com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), já existem empresas do ES que estão operando com limitações

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 21:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 21:31
A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) informou através de nota, na tarde desta quarta-feira (23), que a greve nacional dos caminhoneiros está afetando diretamente a economia em todo o Espírito Santo. O bloqueio montado em rodovias e terminais de distribuição de combustíveis tem prejudicado, segundo a federação, a renovação dos estoques das empresas, que na maioria dos casos acontece diariamente.
Protesto dos motoristas de aplicativo na BR 101, em Viana Crédito: Paulo César Pereira
A Findes afirma que já há empresas com as operações limitadas, colocando em risco empregos que são gerados pelo setor produtivo - de janeiro a abril, foram criados 9.381 novos postos de trabalho no ES. De acordo com a federação, estratégias têm sido tomadas para impedir que a greve afete também o funcionamento de hospitais.
A Findes diz ainda que repudia a estratégia de negociação adotada pelo Governo Federal nas conversas com os representantes do movimento e alertou que, se as manifestações não forem encerradas, há o risco de uma crise maior atingir todas as empresas.
"Defendemos a manutenção de um canal aberto de diálogo entre a categoria e o Governo Federal, acompanhada da liberação imediata das principais rodovias do país. Sempre defenderemos o diálogo como sendo o melhor caminho e repudiamos firmemente qualquer movimento que impeça a atividade econômica e o direito de ir e vir da população", publicou a Findes.

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