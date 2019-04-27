Feriadão à vista: servidores de órgão públicos terão 5 dias de folga

Por conta dos feriados de 29 de abril (Nossa Senhora da Penha) e 1º de maio (Dia do Trabalhador), servidores de órgãos públicos do Espírito Santo terão nada mais nada menos que cinco dias de folga, de sábado (27) até a quarta-feira (1º).
Dentre os órgãos que não funcionarão neste período, estão as prefeituras de Vitória e da Serra, que decretaram ponto facultativo para a terça-feira (30), a Assembleia Legislativa e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).
Nos casos da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) e do Governo do Estado, a terça-feira seguirá com expediente normal. Para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), mesmo na segunda-feira (29) o funcionamento seguirá em normalidade, com exceção das unidades de Vitória e de demais municípios que tenham feriado decretado por lei.