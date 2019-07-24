Família de Barramares recebe doações após reportagem sobre fome no ES

Publicado em 24 de julho de 2019 às 16:52
- Atualizado há 6 anos
A realidade da dona de casa Rhayani Barbosa, que está desempregada e mora sozinha com os cinco filhos em Barramares, Vila Velha, comoveu os capixabas. A família, que tem dificuldade para comprar o básico para comer, recebeu doações de diversas pessoas nesta terça-feira (23).
Rhayani foi entrevistada na última semana para falar sobre um problema que aproximadamente 75 mil capixabas passam: a fome. A reportagem apontou que apesar do presidente Jair Bolsonaro declarar que a fome no Brasil é uma grande mentira, mais de 5 milhões de pessoas passam fome no Brasil.
Com a divulgação da reportagem, dezenas de pessoas se comoveram com a situação da família e entraram em contato com a dona de casa e também com A GAZETA querendo ajudar Rhayani e os filhos. Entre as doações que ela recebeu estavam roupas, alimentos e materiais de higiene pessoal. Emocionada com a solidariedade das pessoas, a dona de casa chorou e agradeceu a ajuda.
Confira o vídeo:
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o