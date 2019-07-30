DEMORA NO PARTO

Família acusa hospital de negligência após bebê nascer morto em Vila Velha

A mãe entrou em trabalho de parto dois dias antes da cirurgia acontecer. Falta de oxigênio pode ter sido a causa da morte do bebê

Publicado em 30 de julho de 2019 às 16:00 - Atualizado há 6 anos

Parto de bebê morto foi realizado por uma equipe médica no Hospital de Cobilândia, em Vila Velha. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

Após quase dois dias em trabalho de parto, uma dona de casa deu à luz a um bebê morto na madrugada desta terça-feira (30) no Hospital de Cobilândia, em Vila Velha. A família acusa o hospital de negligência e diz que, por causa da demora para realizar a cirurgia, faltou oxigênio para o bebê. A causa da morte teria sido informada pela própria equipe médica.

A dona de casa Mayara Rogério da Silva, 24 anos, que estava na 38ª semana de gestação, deu entrada no hospital na manhã do último domingo (28), após ter um sangramento. Ela foi examinada por uma médica de plantão e internada em trabalho de parto. Segundo ela, inicialmente a médica informou que se tratava de um deslocamento de placenta e marcou uma cesária para a tarde do mesmo dia. Horas depois, a médica cancelou a cirurgia, dizendo que precisaria fazer um ultrassom, que foi marcado para a manhã de segunda-feira (29).

"A cesária tinha sido marcada para as 17h de domingo, mas foi cancelada. A médica disse que precisava fazer um ultrassom, pediu para eu ficar em repouso no hospital e que a cesária seria feita no dia seguinte", contou Mayara.

Na manhã de segunda-feira, ao fazer o ultrassom, a equipe médica descobriu que o bebê estava morto. Segundo Mayara, a médica não deu muitas explicações a respeito do caso e disse que eles precisariam induzir o parto para retirar o feto. O processo foi realizado na madrugada desta terça-feira por uma outra equipe no mesmo hospital que, segundo a dona de casa, ficou revoltada ao perceber que a criança estava perfeita e que, possivelmente, morreu por negligência do hospital.

A médica que fez o meu parto disse que havia um coágulo na placenta e que, provavelmente, isso aconteceu porque houve uma demora em realizar o parto, uma negligência por parte de quem me atendeu. Estava todo mundo muito revoltado com a situação. Meu filho estava perfeito, todo formado, mas faltou oxigênio e ele morreu Mayara Rogério da Silva, mãe do bebê •

O corpo do bebê foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

O OUTRO LADO

Por meio de nota, a diretoria do hospital informou que Mayara deu entrada na unidade no domingo, sendo avaliada pelos plantonistas e internada em trabalho de parto. A Secretaria de Saúde de Vila Velha confirmou que o bebê nasceu morto e disse que a causa da morte está sendo avaliada.

Confira a nota na íntegra.

A paciente deu entrada em nosso serviço no dia 28/7/2019, domingo, sendo avaliada pelos plantonistas e internada em trabalho de parto. Infelizmente o recém nascido foi natimorto e, para avaliar os prováveis motivos, o recém nascido foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e o prontuário será encaminhado para a Comissão de Revisão de Prontuário da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha (Semsa), para averiguação toda a situação do ocorrido.

Diretoria Clínica do Hospital Municipal de Cobilândia

MORTE SERÁ APURADA

Por solicitação do diretor geral do Hospital Municipal de Cobilândia, Clio Venturim, a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha (Semsa) determinou a abertura de uma auditoria técnica para apuração de todo o processo de atendimento que culminou com o caso do recém-nascido natimorto naquele complexo de saúde.

"A Semsa já expediu ofício à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para que disponibilize um profissional auditor de seu quadro funcional para também integrar a equipe de auditoria municipal instaurada para esta finalidade", concluiu, por meio de nota.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta