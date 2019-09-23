Home
>
Grande Vitória
>
Exposição em Vila Velha vai reunir os cavalos mais premiados do Brasil

Exposição em Vila Velha vai reunir os cavalos mais premiados do Brasil

A 29ª Exposição Estadual Capixaba do Cavalo Mangalarga Marchador terá cerca de 200 animais expostos, entre eles a égua Brasa do Évora do Caballero, cotada em R$ 1 milhão