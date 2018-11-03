Exposição de blindado usado na 2ª Guerra terá atraso em Vila Velha

Quem foi ao Parque da Prainha, em Vila Velha, visitar o blindado usado na Segunda Guerra Mundial exposto para comemorar o centenário do Exército no ES, se deparou com o veículo coberto neste sábado (3). A visitação anunciada para iniciar na última sexta-feira (2), feriado de Finados, não teve início. Ele deve ficar exposto na Praça General Tibúrcio, em frente à entrada do 38º Batalhão de Infantaria.
A terapeuta ocupacional Daniele Carneiro foi conhecer o blindado com a família, na manhã deste sábado (3), e ficou chateada ao ver a peça coberta. Ao conversar com um soldado, foi informada que a exposição atrasou porque só pode começar quando a obra da prefeitura terminar.
A obra citada é a de acesso ao local onde o veículo se encontra e é de responsabilidade da Prefeitura de Vila Velha. Procurado, o órgão diz que a previsão de entrega das obras na praça deve acontecer próxima semana.
A reportagem do Gazeta Online tentou contato com o 38° Batalhão de Infantaria, responsável pelo blindado, mas as ligações não foram atendidas.