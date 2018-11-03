  • Exposição de blindado usado na 2ª Guerra terá atraso em Vila Velha
Exposição de blindado usado na 2ª Guerra terá atraso em Vila Velha

Visitantes foram ao espaço neste sábado (3) e entraram o veículo coberto por lonas

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 18:42

Redação de A Gazeta

Exposição de Blindado usado na 2ª Guerra não começa em Vila Velha Crédito: Daniele Carneiro
Quem foi ao Parque da Prainha, em Vila Velha, visitar o blindado usado na Segunda Guerra Mundial exposto para comemorar o centenário do Exército no ES, se deparou com o veículo coberto neste sábado (3). A visitação anunciada para iniciar na última sexta-feira (2), feriado de Finados, não teve início. Ele deve ficar exposto na Praça General Tibúrcio, em frente à entrada do 38º Batalhão de Infantaria.
A terapeuta ocupacional Daniele Carneiro foi conhecer o blindado com a família, na manhã deste sábado (3), e ficou chateada ao ver a peça coberta. Ao conversar com um soldado, foi informada que a exposição atrasou porque só pode começar quando a obra da prefeitura terminar.
A obra citada é a de acesso ao local onde o veículo se encontra e é de responsabilidade da Prefeitura de Vila Velha. Procurado, o órgão diz que a previsão de entrega das obras na praça deve acontecer próxima semana.
A reportagem do Gazeta Online tentou contato com o 38° Batalhão de Infantaria, responsável pelo blindado, mas as ligações não foram atendidas.
 
 
 

