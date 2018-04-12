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Itapoã

Explosão em apartamento de luxo deixa ao menos um ferido em Vila Velha

O Corpo de Bombeiros está no condomínio localizado na Rua Goiânia, em Itapoã

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 13:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 13:49
Duas pessoas ficaram gravemente feridas após uma explosão de gás em um apartamento na manhã desta quinta-feira (12), no edifício Paulina Arpini, na Rua Goiânia, em Itapoã, Vila Velha. A informação é do Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu no apartamento 1301. 
Segundo o tenente-coronel Wagner, do Corpo de Bombeiros, as vítimas são trabalhadores que estavam realizando obras no apartamento. Os operários tiveram queimaduras de 2º grau e foram encaminhados para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.
"Sabemos que a explosão foi por causa do gás, mas precisamos descobrir o que provocou essa explosão, trabalho que será feito pela perícia. Quando a gente trabalha com gás é muito importante ter total cuidado porque qualquer descuido pode ser fatal", afirmou o tenente-coronel Wagner.
Bombeiros fizeram um trabalho de contenção do parapeito da varanda, que apresenta risco de queda Crédito: Divulgação/Bombeiros
Ainda de acordo com o tenente-coronel, os vizinhos das unidades próximas ao apartamento só poderão retornar para suas residências após uma averiguação da Defesa Civil Municipal. No twitter, o Corpo de Bombeiros informou que não há mais risco de explosão, todas as entradas e saídas de gás estão devidamente avaliadas e que a Defesa Civil municipal encontra-se no local fazendo uma analise estrutural da edificação.
O acesso à Rua Goiânia precisou ser fechada desde a altura da Avenida Jair de Andrade. A Guarda Municipal está no local dando suporte.  
 "TREMEU TUDO", DIZ MORADOR
O estudante Leonardo Loureiro, 20 anos, morador do 14° andar do prédio - o andar acima de onde ocorreu a explosão -, conta que acordou com o barulho. "Essa explosão tremeu tudo, tudo, tudo. O pessoal do prédio ao lado começou a falar pra gente, porque já tinha fumaça. Todo mundo desceu pela escada. O corredor estava cheio de fumaça", relata.
Leonardo afirma que, neste momento, o edifício está interditado e os moradores estão em um bar que fica em frente ao prédio. "O que sei até agora é que o homem estava trocando o gás. Ele ficou ferido. Não é o dono do apartamento. Uma pessoa está sendo atendida na ambulância", diz.
(Com informações de Laila Magesk e Rizia Alvarenga)

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