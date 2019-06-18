Duas semanas após uma grande mudança no trânsito na região do bairro Itacibá, que deixou a rodovia José Sette com o trânsito em sentido único em direção a Cariacica Sede, moradores da região ainda reclamam de algumas consequências da mudança. As principais queixas são feitas por moradores e comerciantes das ruas São Jorge e São João, que começaram a receber todo o fluxo de carros que trafegam no sentido oposto da José Sette, em direção à Praça de Itacibá. Enquanto alguns moradores reclamam de veículos que passam pelas ruas em alta velocidade, outros se queixam que alguns caminhões pesados e carretas estão passando pelas ruas estreitas do bairro.

O temor em relação à velocidade dos veículos e também ao trânsito de veículos pesados já foi manifestado por moradores de Itacibá no último dia 4 de junho, em um protesto realizado no dia em que a mudança no trânsito foi implementada.

Your browser does not support the audio element. Excesso de velocidade dos veículos preocupa moradores de Itacibá

O comerciante Paulo Inácio da Silva tem uma loja na rua São Jorge e relata que carretas estão passando no local. Ele pede mais fiscalização e sinalização para combater o problema. "Eu acho que está faltando um pouco mais de sinalização, desviar um o trânsito pesado das carretas, porque tem passado algumas por aqui. Precisamos de melhorias na sinalização e lombada em uma distância ideal", disse Paulo Inácio da Silva.

O comerciante Paulo Inácio da Silva tem uma loja na rua São Jorge e diz ainda vê carretas passando no local e pede mais fiscalização para combater o problema. Crédito: Eduardo Dias

Ricardo Vieira também tem um comércio na região e diz que muitos carros têm passado em alta velocidade pelas ruas São Jorge e São João. Ele também pede para que lombadas sejam instaladas na via, para que os carros passem mais devagar pelo local.

"Piorou o negócio, tudo o que vem de Cariacica (veículo) está passando aqui. A situação está muito perigosa. Se for colocar quebra-molas, tem que colocar uns quatro, porque estão passando em alta velocidade. Qualquer hora vai acontecer um desastre aqui", reclamou o comerciante Ricardo Vieira.

SINALIZAÇÃO PARA VELOCIDADE MÁXIMA

Após a reclamação dos moradores, o Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER) informou que as ruas São Jorge e São João estariam com a sinalização reforçada, com placas que determinam limite de velocidade na via. No entanto, a reportagem da Rádio CBN Vitória passou pelo local na manhã desta terça-feira (18) e não encontrou placas indicando a velocidade máxima nos trechos que receberam críticas dos comerciantes.

Rua São Jorge, em Itacibá, não tem placas indicando o limite de velocidade na via Crédito: Eduardo Dias

FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS

Em relação à circulação de veículos pesados trafegando pela região, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar informou que realiza fiscalizações na Rodovia José Sette, com o objetivo de identificar o tráfego de veículos irregulares e qualquer tipo de infração rodoviária.