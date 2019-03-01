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Mudança em 21 estados

Ex-superintendente do Ibama no ES soube de exoneração pelo WhatsApp

Tarcísio Foeger estava na superintendência regional do Ibama no Estado havia um ano

Publicado em 01 de Março de 2019 às 13:22

Publicado em 

01 mar 2019 às 13:22
Superintendência do Ibama no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Google Street View
Um dos 21 superintendentes exonerados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) pelo Ministério do Meio Ambiente, Tarcísio Foeger, ex-chefe da autarquia no Espírito Santo, diz que ficou sabendo da demissão inicialmente por grupos no WhatsApp. Ele acredita que, por conta das exonerações assinadas pelo ministro Ricardo Salles, o trabalho em vários estados vai ser prejudicado.
Foeger estava na superintendência regional do Ibama no Estado havia um ano. Funcionário efetivo da secretaria municipal de Meio Ambiente de Vitória e geógrafo, ele também já foi presidente no Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema). Em todo o país, apenas os superintendentes de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Pará foram mantidos nos cargos.
Tarcísio não sabe exatamente qual o rumo que pode tomar o posicionamento do Ibama em todo o país, com a mudança dos superintendentes, mas acredita que estados como Minas Gerais, onde ocorreu o rompimento de duas barragens nos últimos três anos, podem ser prejudicados.
“Os superintendentes estão no meio de ações importantes. O de Minas Gerais é uma das maiores autoridades em barragens. Ele estava gerindo bem as questões do Rio Doce e de Brumadinho e de repente o órgão perde essa visão estratégica, do dia para a noite”, declarou.
Foeger estava em Brasília essa semana para um encontro no Ibama para tratar de ações no Rio Doce e ouviu rumores de exonerações que poderiam acontecer. Ele também ficou sabendo, por meio de reportagem do jornal Folha de São Paulo, que o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, trocaria todos os superintendentes por militares.
“A gente tinha uma noção de que poderia acontecer, mas não com data. O momento foi uma surpresa. Tem que mudar essa cultura de desonerações espontâneas, para ter um pouco mais de coordenação com as mudanças. Ou avisa quando ou começa o governo com uma equipe nova, para não perder a continuidade no serviço”, criticou.
TRABALHOS NO ESPÍRITO SANTO
O Ibama em todo o país é responsável por diversas atividades ligadas ao meio ambiente que têm impacto diretamente na União, com uma atividade ampla, segundo Foeger. Entre eles o monitoramento e gestão da fauna e da cobertura vegetal, educação ambiental, ações com tratamento de animais silvestres, licenciamento ambiental e, claro, a fiscalização.
De acordo com Tarcísio, no Espírito Santo estavam sendo coordenadas ações principalmente no Rio Doce e também na área de litoral, com o aumento de fiscalização na área de pesca, e também com a área de mineração. “Estávamos mantendo uma integração importante com o Iema e outros órgãos municipais”, declarou.

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