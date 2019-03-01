Ex-superintendente do Ibama no ES soube de exoneração pelo WhatsApp

Superintendência do Ibama no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Google Street View

Um dos 21 superintendentes exonerados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) pelo Ministério do Meio Ambiente, Tarcísio Foeger, ex-chefe da autarquia no Espírito Santo, diz que ficou sabendo da demissão inicialmente por grupos no WhatsApp. Ele acredita que, por conta das exonerações assinadas pelo ministro Ricardo Salles, o trabalho em vários estados vai ser prejudicado.

Foeger estava na superintendência regional do Ibama no Estado havia um ano. Funcionário efetivo da secretaria municipal de Meio Ambiente de Vitória e geógrafo, ele também já foi presidente no Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema). Em todo o país, apenas os superintendentes de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Pará foram mantidos nos cargos.

Tarcísio não sabe exatamente qual o rumo que pode tomar o posicionamento do Ibama em todo o país, com a mudança dos superintendentes, mas acredita que estados como Minas Gerais, onde ocorreu o rompimento de duas barragens nos últimos três anos, podem ser prejudicados.

“Os superintendentes estão no meio de ações importantes. O de Minas Gerais é uma das maiores autoridades em barragens. Ele estava gerindo bem as questões do Rio Doce e de Brumadinho e de repente o órgão perde essa visão estratégica, do dia para a noite”, declarou.

Foeger estava em Brasília essa semana para um encontro no Ibama para tratar de ações no Rio Doce e ouviu rumores de exonerações que poderiam acontecer. Ele também ficou sabendo, por meio de reportagem do jornal Folha de São Paulo, que o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, trocaria todos os superintendentes por militares.

“A gente tinha uma noção de que poderia acontecer, mas não com data. O momento foi uma surpresa. Tem que mudar essa cultura de desonerações espontâneas, para ter um pouco mais de coordenação com as mudanças. Ou avisa quando ou começa o governo com uma equipe nova, para não perder a continuidade no serviço”, criticou.

TRABALHOS NO ESPÍRITO SANTO

O Ibama em todo o país é responsável por diversas atividades ligadas ao meio ambiente que têm impacto diretamente na União, com uma atividade ampla, segundo Foeger. Entre eles o monitoramento e gestão da fauna e da cobertura vegetal, educação ambiental, ações com tratamento de animais silvestres, licenciamento ambiental e, claro, a fiscalização.