Home
>
Grande Vitória
>
Ex-empresário do ramo do café é condenado por estelionato no ES

Ex-empresário do ramo do café é condenado por estelionato no ES

A condenação foi arbitrada em quatro anos e dois meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de multa no valor equivalente a R$ 286.426,00