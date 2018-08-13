Ex-diácono acusado de estupro é preso em Aracruz

Luiz Antônio era diácono na mesma igreja da vítima e manteve relacionamento com a adolescente Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O ex-diácono da Igreja Maranata Luiz Antônio Schelemberg, de 46 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (13), acusado de estuprar uma adolescente desde que ela tinha 13 anos de idade.

Aracruz, no Norte do Estado. Policiais Civis da Superintendência de Polícia Interestadual e Capturas (SPIC) localizaram o suspeito no bairro de Fátima, no município de, no Norte do Estado.

O crime aconteceu em 2013, na época em que Luiz Antônio era diácono da Igreja Maranata na Serra, onde conheceu a vítima, uma adolescente de 13 anos. Ele chegou a ser preso em fevereiro de 2014, no bairro São Domingos, na Serra, e depois passou a responder o processo em liberdade.

Porém, na última sexta-feira (10), a 4ª Vara Criminal de Serra expediu um mandado de prisão, após ele ser condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

O delegado responsável pela operação, Marcos Aurélio Oliveira, disse que os policiais não o encontraram no endereço que Luiz Antônio havia informado.

"O endereço dele estava no município da Serra, mas os policiais descobriram que ele residia no município de Aracruz, onde trabalhava como marceneiro. Fomos até o local e ele não resistiu à prisão. Agora, vai cumprir pena de 10 anos e 11 meses em regime fechado pelo crime hediondo", disse.

Luiz Antônio foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, na Grande Vitória.

O CASO

A menina foi encontrada no ano de 2014, em uma casa alugada pelo suspeito, na Serra, onde ele a visitava diariamente e levava comida.

O ex-diácono conheceu a menina, quando ela tinha apenas 12 anos, no bairro Nova Carapina II, na Serra, e os dois frequentavam a mesma igreja, segundo informações da polícia.

Em entrevista ao Gazeta Online em 2014, o delegado Danilo Bahiense contou detalhes sobre o crime.

O diácono ministrava cursos para jovens da igreja, aos sábados. Um dia, ele foi levar a menina até em casa, à noite, e ela reclamou da situação complexa que vivia com a família. A partir daí, eles iniciaram um relacionamento, informou.

O casal passou a se encontrar, até que a adolescente, brigou com a avó e a irmã, com quem morava, e saiu de casa, em setembro de 2013.

De acordo com a polícia, nesse dia o ex-diácono levou a garota até a sede da empresa dele - uma marcenaria - em Carapina II, onde a estuprou pela primeira vez. A menina tem isso na cabeça. Sabe dia e hora, porque isso marcou muito a cabeça dela, afirmou na época o delegado.

Em dezembro de 2013, a garota foi levada para a Bahia, onde moravam o pai e a madrasta. Depois de muito pedir, ela retornou ao Estado.

O diácono foi de carro buscar à vítima na Bahia, no dia 10 de janeiro (de 2014), após alugar uma casa para ela ficar, em Macafé, na Serra, destacou o delegado.

O OUTRO LADO