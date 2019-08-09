Estudantes do Ifes que foram a Taiwan conquistam 44 medalhas

Entre medalhas de ouro, prata e bronze, alunos dos campi do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Alegre, Cariacica e Nova Venécia, conquistaram juntos 44 medalhas nas Olimpíadas de Matemática de Taiwan, divididas em duas competições, uma de Jogos Mundiais e a outra da Olimpíada internacional propriamente dita, realizadas entre 5 e 8 de agosto. As equipes contaram com a participação de 25 estudantes e de professores que os acompanharam.
Da unidade de Alegre, foram oito medalhas de prata e duas de bronze. Já no campus de Cariacica, o resultado foi de uma medalha de ouro na etapa mundial para a estudante Eduarda Stein Christ, oito medalhas de prata e 16 de bronze. Para o campus de Nova Venécia, o saldo foi de uma medalha de ouro na etapa mundial para o aluno Gabriel Bastianello de Lima, quatro medalhas de pratas, três de bronze e uma menção honrosa.
Para a participação de parte dos alunos foram fundamentais o custeio advindo de emenda parlamentar, que pagou passagens aéreas, hospedagens, alimentação e inscrições, bem como a realização de vaquinhas eletrônicas e o apoio do jogador de futebol Richarlison.
QUEM FORAM OS MEDALHISTAS
Alegre
Ana Laura Siqueira Mendes
Olimpíadas: Medalha de Prata
Eder Bragança Pereira
Olimpíadas: Medalha de Prata
Jogos Mundiais: Medalha de Prata
Eduardo Oliveira Bucker
Olimpíadas: Medalha de Prata
Jogos Mundiais: Medalha de Bronze
Gabriel Colli Lopes Ataides
Olimpíadas: Medalha de Prata
Jogos Mundiais: Medalha de Prata
Yasmin Rocha Amigo
Olimpíadas: Medalha de Prata
Jogos Mundiais: Medalha de Prata
Ana Laura Siqueira Mendes
Jogos Mundiais: Medalha de Bronze
Cariacica
Eduarda Stein Christ
Olimpíadas: Medalha de Prata
Jogos Mundiais: Medalha de Ouro
Rômulo Klein Barbosa
Olimpíadas: Medalha de Bronze
Jogos Mundiais: Medalha de Prata
Breno Costa Ponce
Olimpíadas: Medalha de Bronze
Jogos Mundiais: Medalha de Bronze
Iran Carminati Silva
Jogos Mundiais: Medalha de Bronze
Leonardo Figueiredo Matos
Jogos Mundiais: Medalha de Prata
Talita Lopes Nunes
Olimpíadas: Medalha de Bronze
Jogos Mundiais: Medalha de Prata
João Vitor Bauer Pires
Olimpíadas: Medalha de Bronze
Jogos Mundiais: Medalha de Bronze
Catarina Reinholz Stange
Jogos Mundiais: Medalha de Bronze
Paola Seibel Cicarini
Olimpíadas: Medalha de Bronze
Jogos Mundiais: Medalha de Prata
Luis Filipe Cavalcante dos Santos
Jogos Mundiais: Medalha de bronze
Eduardo Ferreira Guedes
Olimpíadas: Medalha de Prata
Guilherme Heleodoro Barbosa
Olimpíadas: Medalha de Bronze
Jogos Mundiais: Medalha de Bronze
Sávio Valiatti Moraes
Olimpíadas: Medalha de Bronze
Jogos Mundiais: Medalha de Prata
Jhonathan Silva Menezes
Olimpíadas: Medalha de Prata
Jogos Mundiais: Medalha de Bronze
Nicole Roberta Carvalho Ribeiro
Olimpíadas: Medalha de Bronze
Jogos Mundiais: Medalha de Bronze
Nova Venécia
Ana Carolina Basoni Bernadino
Olimpíadas: Medalha de Prata
Jogos Mundiais: Medalha de Prata
Aline Dalarme Gomes Galvão
Olimpíadas: Medalha de Bronze
Jogos Mundiais: Medalha de Prata
Murilo Calegari de Souza
Olimpíadas: Medalha de Bronze
Jogos Mundiais: Medalha de Bronze
Gabriel Bastianello de Lima
Olimpíadas: Medalha de Bronze
Jogos Mundiais: Medalha de Ouro
Rhayssa Assis dos Santos Durães
Olimpíadas: Menção
Jogos Mundiais: Medalha de Prata