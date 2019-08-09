Estudantes do Ifes que foram a Taiwan conquistam 44 medalhas

Da unidade de Alegre, foram oito medalhas de prata e duas de bronze. Já no campus de Cariacica, o resultado foi de uma medalha de ouro na etapa mundial para a estudante Eduarda Stein Christ, oito medalhas de prata e 16 de bronze. Para o campus de Nova Venécia, o saldo foi de uma medalha de ouro na etapa mundial para o aluno Gabriel Bastianello de Lima, quatro medalhas de pratas, três de bronze e uma menção honrosa.