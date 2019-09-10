Espírito Santo registra queda no número de homicídios

Perícia em local de homicídio em Cariacica: 23 jovens de até 20 anos foram assassinados nos quatro primeiros meses deste ano. Crédito: Gazeta Online

número de homicídios, de acordo com dados divulgados pelo 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 2018, foram 1.108 homicídios no Estado, uma queda de 20,4% em comparação a 2017, quando foram registrados 1.407 mortes. O Espírito Santo registrou queda no, de acordo com dados divulgados pelo 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 2018, foram 1.108 homicídios no Estado, uma queda de 20,4% em comparação a 2017, quando foram registrados 1.407 mortes.

greve da Polícia Militar, quando foram registradas 219 mortes violentas em um período de 22 dias. O especialista em Segurança Pública Gustavo Debortoli pontua que a queda era esperada, e que o alto índice de mortes computadas em 2017 se deu por causa da, quando foram registradas 219 mortes violentas em um período de 22 dias.

número de homicídios desde 2010. O único ano que tivemos um aumento de casos foi em 2017, muito por conta do período de paralisação da PM”, afirmou Debortoli. “Se a gente analisar o histórico temos uma queda continuada dodesde 2010. O único ano que tivemos um aumento de casos foi em 2017, muito por conta do período de”, afirmou Debortoli.

Polícia Militar para o patrulhamento. Ele destaca ainda o envelhecimento da população, com a queda do número de jovens de 17 a 24 anos, faixa etária que figura como as principais vítimas de homicídios no Estado. O especialista detalha que diversos fatores estão relacionados a essa queda continuada, como ações de inteligência dapara o patrulhamento. Ele destaca ainda o envelhecimento da população, com a queda do número de jovens de 17 a 24 anos, faixa etária que figura como as principais vítimas de homicídios no Estado.

queda dos homicídios no Espírito Santo e no Brasil é também reflexo do uso de estatísticas na formulação de políticas públicas voltadas para a área da segurança. Segundo o professor de Direito Político e Econômico da Universidade Mackenzie, Fábio Bechara, ano Espírito Santo e no Brasil é também reflexo do uso de estatísticas na formulação de políticas públicas voltadas para a área da segurança.

“Cada vez mais as polícias incorporaram o uso da estatística como uma ferramenta que permite uma melhor adequação das políticas públicas, com o empenho da inteligência e de recursos humanos”, indica Fábio.

Militar. “No Espírito Santo existe o Boletim de Ocorrência Unificado. O trabalho que o Policial Militar faz na rua já ajuda o policial da Polícia Civil. Isso potencializa o uso dos recursos humanos que ajuda a economia de tempo. São medidas simples de alto impacto”, elogiou. O professor cita ainda, por exemplo, a adoção do Boletim de Ocorrência Unificado no Estado, que deu mais eficiência as Polícias Civil e. “No Espírito Santo existe o Boletim de Ocorrência Unificado. O trabalho que o Policial Militar faz na rua já ajuda o policial da Polícia Civil. Isso potencializa o uso dos recursos humanos que ajuda a economia de tempo. São medidas simples de alto impacto”, elogiou.

Outro exemplo positivo, segundo Fábio, é o processo de cooperação da polícia com outros órgãos do governo. “É cada vez mais constante o processo de cooperação entre a polícia e outros órgãos. Multiplica os recursos humanos disponíveis na área da saúde, educação e segurança”, concluiu.

"REDUÇÃO VAI CONTINUAR"

O subsecretário de Segurança Publica e Defesa Social do Espírito Santo, Guilherme Pacífico, afirma que a redução se deu por esse processo de cooperação, com as ações do programa Estado Presente, criado em 2011 durante a primeira gestão do governador Renato Casagrande.

“Desde 2010 o Espírito Santo vem reduzindo a violência, principalmente a partir de 2011, com o advento do programa Estado Presente. Há uma política pública voltada para a redução de homicídio”, afirmou.

taxa de homicídios continuará a cair em 2019. “Já estamos com uma redução de 17,5% em relação ao mesmo período de 2018. Isso mostra que temos uma política pública eficiente. Há um trabalho integrado da Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, do nossos sistema de Justiça, Ministério Público e sistema prisional”, afirmou. Segundo o subsecretário, acontinuará a cair em 2019. “Já estamos com uma redução de 17,5% em relação ao mesmo período de 2018. Isso mostra que temos uma política pública eficiente. Há um trabalho integrado da Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, do nossos sistema de Justiça, Ministério Público e sistema prisional”, afirmou.







