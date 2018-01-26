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Natureza

Espírito Santo pode ter uma das maiores reservas marinhas do mundo

Segundo reportagem da BBC Brasil, é como se fosse 'uma floresta no fundo do mar'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 19:39

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 19:39

Pesquisadores estudaram a cordilheira submersa entre Vitória e a ilha de Trindade, a 1.200 km do continente; ela é composta por 30 montes submarinos de origem vulcânica Crédito: João Luiz Gasparini | Divulgação
Entre Vitória e a Ilha de Trindade, a 1.200 km do continente, uma desconhecida cordilheira pode se tornar a maior reserva marinha do Atlântico e uma das maiores do mundo. Segundo reportagem da BBC Brasil, é como se fosse "uma floresta no fundo do mar", na definição do biólogo capixaba João Luiz Gasparini. A cadeia é composta por incríveis 30 montes submarinos de origem vulcânica.
Em entrevista ao portal, o secretário de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, José Pedro de Oliveira Costa, disse que até março o órgão deverá entregar ao presidente Michel Temer um decreto para a criação de uma unidade de conservação em torno da cordilheira e de outra reserva no Arquipélago São Pedro e São Paulo, mais ao Norte. "A partir daí, só depende do presidente", destaca.
Costa estima que a reserva marinha na cadeia Vitória-Trindade teria cerca de 450 mil quilômetros quadrados, uma área equivalente à da Suécia. Essa cadeia ficou mais conhecida a partir de agosto do ano passado, quando a prestigiada revista científica "Nature" publicou na capa uma reportagem sobre um estudo sobre a formação da fauna da região.
Ainda segundo a BBC Brasil, a proteção da cordilheira marinha é uma antiga reivindicação de pesquisadores, que a consideram essencial para a manutenção de estoques pesqueiros em águas vizinhas e um dos melhores laboratórios naturais do mundo.

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