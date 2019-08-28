Estimativa

Espírito Santo já tem mais de 4 milhões de habitantes, diz IBGE

Serra continua sendo o município mais populoso do Estado, com 517.510 habitantes, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No interior, Cachoeiro de Itapemirim sai na frente com 208.972 habitantes

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 12:53 - Atualizado há 6 anos

Funcionário atuando no Censo do IBGE Crédito: Reprodução | Arquivo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (28) as Estimativas da população residente em todos os municípios brasileiros, tendo como data de referência o dia 1° de julho de 2019. No Espírito Santo, os dez municípios mais populosos do estado são: Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Guarapari, Colatina e Aracruz.

Segundo estimativa do IBGE, o Estado conta com 4.018.650 habitantes.

ESTIMATIVA DE HABITANTES NOS 10 MUNICÍPIOS MAIS POPULOSOS NO ES

- Serra - 517.510

- Vila Velha - 493.838

- Cariacica - 381.285

- Vitória - 362.097

- Cachoeiro de Itapemirim - 208.972

- Linhares - 173.555

- São Mateus - 130.611

- Guarapari - 124.859

- Colatina - 122.499

- Aracruz - 101.220

