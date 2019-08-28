Espírito Santo já tem mais de 4 milhões de habitantes, diz IBGE

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 12:53
- Atualizado há 6 anos
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (28) as Estimativas da população residente em todos os municípios brasileiros, tendo como data de referência o dia 1° de julho de 2019. No Espírito Santo, os dez municípios mais populosos do estado são: Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Guarapari, Colatina e Aracruz.
Segundo estimativa do IBGE, o Estado conta com 4.018.650 habitantes.
ESTIMATIVA DE HABITANTES NOS 10 MUNICÍPIOS MAIS POPULOSOS NO ES
- Serra - 517.510
- Vila Velha - 493.838
- Cariacica - 381.285
- Vitória - 362.097
- Cachoeiro de Itapemirim - 208.972
- Linhares - 173.555
- São Mateus - 130.611
- Guarapari - 124.859
- Colatina - 122.499
- Aracruz - 101.220
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o