Escola oferece só arroz para alunos no ES

Aluno come arroz durante merenda em escola de Barra de São Francisco Crédito: Pedrinho Godoy

Pais de alunos da Escola Municipal João Bastos, em Barra de São Francisco, na região Noroeste do Estado, denunciam que o colégio serviu apenas arroz na merenda da última quinta-feira (14). Não é a primeira vez que o centro de ensino, que fica no bairro Vila Gonçalves, apresenta problema na alimentação que oferece aos estudantes. No ano passado, a escola havia servido comida estragada na merenda.

De acordo com a manicure Raquel Sales, mãe de uma aluna, a filha chegou da escola reclamando da merenda que foi servida. Quando viu de longe ela ficou feliz, porque achou que era arroz-doce. Quando viu que era arroz puro, ficou decepcionada. Mas pelo menos, quando chega em casa, ela tem o que comer. O que acontece com os alunos que não têm o que comer, ficam só essa merenda quase sem nutrientes? Isso é um descaso, lamentou.

Alimentos para merenda na despensa da Escola Municipal João Bastos Crédito: Pedrinho Godoy

Raquel ainda afirmou que a alimentação oferecida aos alunos tem sido precária há muito tempo. Eles servem uma canjiquinha sem tempero, só com sal. Ou um macarrão aguado, puro, sem molho. Falam que as escolas têm um cardápio completo, feito por uma nutricionista. Mas que cardápio é esse? Não tem legumes, não tem frutas, só tem carboidrato, reclamou a mãe.

Segundo ela, a filha estuda na escola há cinco anos e a merenda sempre foi um problema. Aqui é um município pequeno, tem que ter verba para oferecer uma alimentação melhor para os estudantes. Todo mundo paga impostos. Fica até difícil para as crianças aprenderem algo sem se alimentar direito, ressaltou Raquel.

Nas redes sociais, outras mães reclamaram da merenda servida aos estudantes. Uma delas contou que o filho chegou da aula contando que foi oferecido só arroz na merenda e ela não conseguiu acreditar. A única coisa que sinto é indignação, afirmou.

Em agosto do ano passado, pais de alunos da mesma escola já tinham ficado revoltados após um arroz azedo ser servido na merenda. Na época, a diretora explicou que tentaram reaproveitar um arroz temperado, mas foi jogado fora ao perceberem que estava estragado. Para substituir, foi oferecido biscoito aos estudantes. Após o ocorrido, a prefeitura chegou a se desculpar.

O OUTRO LADO

Freezer vazio na Escola Municipal João Bastos Crédito: Pedrinho Godoy

A supervisora da escola, Rosa Amélia, explicou que houve um problema na licitação da merenda e realmente foi servido apenas arroz para os alunos na última quinta-feira, mas que tudo já foi resolvido. Acontece que naquele dia não tinha todos os ingredientes para uma merenda completa. Tinha arroz, leite, farinha e trigo. Não tinha açúcar para fazer um arroz-doce, por exemplo. Na quarta-feira (13) foi servido arroz-doce, mas o açúcar acabou naquele dia. Hoje (15) já foi solucionado e a merenda foi servida normalmente aos alunos, destacou.

Em nota, a Prefeitura de Barra de São Francisco confirmou que os estudantes da Escola Municipal João Bastos tiveram só arroz na merenda de quinta-feira, mas negou que esteja faltando alimentos nas escolas. A documentação de licitação da merenda escolar para este ano de 2018 já estava confeccionada, porém, toda a papelada precisou ser substituída por orientação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Isso porque o Tribunal de Contas da União (TCU) estabeleceu que não se pode licitar mantimentos para a merenda escolar especificando os produtos por lote, sendo o correto licitar por produto, o que estava sendo feito de forma errônea pelo município desde sempre, explica a nota.

O texto ainda informa que a prefeitura anulou a documentação que já estava pronta e fez novos documentos conforme o estabelecido pelo TCU, o que prorrogou a licitação por mais 30 dias. Depois da licitação ter sido realizada, os contratos foram enviados para assinatura, mas as nove empresas vencedoras devolveram os mesmos com atraso, já que a documentação é recambiada à prefeitura via Correios, empresa que enfrentou desafios para entregar correspondências durante a paralisação dos caminhoneiros no país. Somente depois do recebimento da documentação é que o setor responsável pode realizar o empenho e a autorização do fornecimento dos produtos, diz a nota.