Home
>
Grande Vitória
>
ES vai investir R$ 79 milhões em pesquisas e bolsas de estudo

ES vai investir R$ 79 milhões em pesquisas e bolsas de estudo

Em meio a cortes feitos em bolsas de pesquisa pelo governo federal, governo do Estado anuncia verba, através de editais, para pesquisas, TCC e bolsas de mestrado e doutorado