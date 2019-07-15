Home
ES tem o menor número de inscritos no Enem da última década

Ao todo, 102.276 capixabas estão inscritos para participar das provas que acontecem nos dias 3 e 10 de novembro

Publicado em 15 de julho de 2019 às 22:24

 - Atualizado há 6 anos

Enem inicia transição para ser 100% digital até 2026, anuncia MEC

O Exame Nacional do Ensino Médio-

Enem

- deste ano registrou o menor número de inscritos da última década no Espírito Santo. Ao todo são 102.276 participantes, 9.680 candidatos a menos que no ano passado, quando

foram registradas 111.956 pessoas. 

O menor número de inscritos no Estado foi registrado em 2009, quando 107.066 capixabas se inscreveram para a prova. Naquele ano, o Enem passava pela primeira reformulação, dividido em 180 questões, com quatro áreas de conhecimento e realizado em dois dias. Foi também criado o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). 

> As melhores escolas públicas do Espírito Santo no Enem

Dos 102.276 candidatos inscritos em 2019, a maioria é do sexo feminino, cerca de 59% (60.353) e 41% do sexo masculino (41.923). 47,3% dos participantes se declarou pardo e a maioria (59,8%) já concluiu o Ensino Médio. A capital registrou o maior número de inscritos (14.627), seguido por Serra (14.144) e Vila Velha (13.439).

ES tem o menor número de incritos no Enem da última década

A edição deste ano tem 5.095.382 inscritos em todo o país, número também menor que no ano passado, quando foram registrados 5.513.662 participantes. O Exame será realizado em todo o país nos dias 3 e 10 de novembro.

 

