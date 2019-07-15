Educação

ES tem o menor número de inscritos no Enem da última década

Ao todo, 102.276 capixabas estão inscritos para participar das provas que acontecem nos dias 3 e 10 de novembro

Publicado em 15 de julho de 2019 às 22:24 - Atualizado há 6 anos

Enem inicia transição para ser 100% digital até 2026, anuncia MEC Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress

O Exame Nacional do Ensino Médio-

- deste ano registrou o menor número de inscritos da última década no Espírito Santo. Ao todo são 102.276 participantes, 9.680 candidatos a menos que no ano passado, quando

O menor número de inscritos no Estado foi registrado em 2009, quando 107.066 capixabas se inscreveram para a prova. Naquele ano, o Enem passava pela primeira reformulação, dividido em 180 questões, com quatro áreas de conhecimento e realizado em dois dias. Foi também criado o Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Dos 102.276 candidatos inscritos em 2019, a maioria é do sexo feminino, cerca de 59% (60.353) e 41% do sexo masculino (41.923). 47,3% dos participantes se declarou pardo e a maioria (59,8%) já concluiu o Ensino Médio. A capital registrou o maior número de inscritos (14.627), seguido por Serra (14.144) e Vila Velha (13.439).

ES tem o menor número de incritos no Enem da última década

A edição deste ano tem 5.095.382 inscritos em todo o país, número também menor que no ano passado, quando foram registrados 5.513.662 participantes. O Exame será realizado em todo o país nos dias 3 e 10 de novembro.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta