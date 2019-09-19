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Tempo

ES tem alerta de ventos de até 75 km/h e ondas de 4 metros

O aviso da Marinha do Brasil é válido até a noite desta sexta-feira (20)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

19 set 2019 às 14:36

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 14:36

Marinha alerta para ventos de até 75 km/h Crédito: Vitor Jubini
A Marinha do Brasil emitiu alerta meteorológico na tarde desta quinta-feira (19) informando que um sistema de alta pressão atmosférica em alto-mar deve provocar ventos com intensidade de até 75 km/h, de direção nordeste a norte, entre o litoral dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Além dos ventos fortes, também podem ser esperadas ondas de até 4 metros no mesmo trecho do litoral, que podem ir até a noite desta sexta-feira (20).
ES tem alerta de ventos de até 75 km por hora e ondas de 4 metros
O aviso dado hoje vem em sequência aos alertas divulgados desde o último domingo (15), mesmo diante das altas temperaturas que tomaram conta do Estado. 
> Ventos na Terceira Ponte chegam a 81 km/h
PREVISÃO DO TEMPO
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esta sexta-feira (20) será de sol e poucas nuvens, sem expectativa de chuva para o Espírito Santo.
Na Grande Vitória a temperatura mínima, de acordo com o Instituto, será de 22 ºC e a máxima de 36 ºC.
Já nas áreas altas da região serrana, a variação de temperatura prevista ficará entre 13 ºC e 33 ºC.
> Ventos fortes causam transtornos na Grande Vitória; Marinha emite alerta

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