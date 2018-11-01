Em surto, mulher lança objetos de prédio e atinge carros em Vitória

Por volta de 1h desta quinta-feira (1º), motoristas, motociclistas e pedestres acionaram a Guarda Municipal deapós alguns veículos serem atingidos por móveis e objetos enquanto passavam pelo cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida General Osório. O caso, de acordo com a Guarda, se tratava de um surto psicológico sofrido por uma moradora de um dos prédios próximos ao local. A mulher foi atendida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC).

Vários objetos foram arremessados, inclusive cadeiras, prateleiras e partes de estantes, entre outros itens menores. Segundo a Guarda, alguns motoristas afirmaram que foi preciso desviar de forma repentina e até entrar na contramão para evitarem ser atingidos.

Duas viaturas foram ao local, moradores do prédio em que os móveis estavam sendo arremessados informaram que se tratava de um surto psicológico de um moradora e que não era a primeira vez que uma situação assim acontecia, sendo que, em outro episódio, o caso acabou gerando um acidente que deixou uma pessoa ferida, mas desta vez, como informa a Guarda, não houve maiores prejuízos.