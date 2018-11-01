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Durante a madrugada

Em surto, mulher lança objetos de prédio e atinge carros em Vitória

Mulher foi atendida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), para receber o devido atendimento

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 10:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 10:52
Mulher atira móveis da janela de apartamento e Guarda Municipal é acionada, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação
Por volta de 1h desta quinta-feira (1º), motoristas, motociclistas e pedestres acionaram a Guarda Municipal de Vitória após alguns veículos serem atingidos por móveis e objetos enquanto passavam pelo cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida General Osório. O caso, de acordo com a Guarda, se tratava de um surto psicológico sofrido por uma moradora de um dos prédios próximos ao local. A mulher foi atendida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC).
Vários objetos foram arremessados, inclusive cadeiras, prateleiras e partes de estantes, entre outros itens menores. Segundo a Guarda, alguns motoristas afirmaram que foi preciso desviar de forma repentina e até entrar na contramão para evitarem ser atingidos.
Duas viaturas foram ao local, moradores do prédio em que os móveis estavam sendo arremessados informaram que se tratava de um surto psicológico de um moradora e que não era a primeira vez que uma situação assim acontecia, sendo que, em outro episódio, o caso acabou gerando um acidente que deixou uma pessoa ferida, mas desta vez, como informa a Guarda, não houve maiores prejuízos.
A mulher desceu do apartamento e saiu correndo pela avenida, que neste momento havia sido isolada pela Guarda e Polícia Militar. Os policiais conseguiram conter a senhora, acalmá-la e acionar uma unidade do Samu, que atendeu a ocorrência e levou a moradora para o atendimento psiquiátrico no HEAC, antigo Adauto Botelho.
Os objetos que foram atirados na rua foram removidos por uma equipe de limpeza.
Em surto, mulher lança objetos de prédio e atinge carros em Vitória
 

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