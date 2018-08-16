Em quais situações um juiz pode se negar a julgar um caso?

O caso de Dondoni agora segue para análise do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo A Gazeta

Todos os juízes de Viana, criminais e cíveis, se declararam suspeitos ou impedidos de julgar o empresário Wagner José Dondoni de Oliveira , que matou uma família em um acidente de trânsito há dez anos. Na última semana, os oito juízes declararam, dia após dia, as suas suspeições. O caso agora segue para análise do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que terá que designar um magistrado para realizar o Júri Popular. Mas, afinal, em quais situações um juiz pode se negar a julgar um determinado caso?

Para responder a essa pergunta, a reportagem do Gazeta Online conversou com o professor da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), Gustavo Senna Miranda. Os motivos que podem levar um juiz a se negar a defender um caso estão estabelecidos nos artigos 252 e 354 do Código Processo Penal e vão desde a participação de parentes do juiz no caso a ser julgado até razões pessoais, de "foro íntimo", que também são aceitas por lei.

Situações que levam ao impedimento do juiz

1 - Participação de parentes no caso: "Se o cônjuge ou parente até 3º grau do juiz tiver relação direta com o processo. Se um parente do juiz for defensor, advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça, perito ou mesmo escrivão no caso, o juiz então não pode julgar o caso", explica o professor.

No caso Dondoni , o primeiro juiz, chamado de natural da Primeira Vara Criminal de Viana, se declarou por impedido em função de um parente dele, de primeiro grau, já ter atuado no processo, o que o impede de realizar o julgamento.

2 - Juiz presente anteriormente no caso: "Se o caso, por exemplo, demorou para ser julgado, e o juiz em questão já foi advogado de uma das partes (antes de passar no concurso para juiz), ele não pode julgar tal caso".

3 - Uma das partes no processo é parente do juiz: "Quando a parte (réu) ou a parte diretamente interessada (vítima) é parente de até 3º grau do juiz, ele também é impedido de julgar o caso".

Motivos de suspeição do juiz

1 - Juiz amigo ou inimigo de uma das partes: "No caso de suspeição, as questões são um pouco diferentes. Se o juiz for amigo íntimo ou inimigo capital de uma das partes, ele não tem isenção para julgar o caso", explica Miranda.

2 - Parente responde na Justiça por caso parecido: "Se o juiz, o cônjuge ou um parente de até 3º estiver respondendo a processo por um fato parecido (nesse caso, um acidente de trânsito) fica uma situação controvérsia, o juiz não tem condições de julgar com isenção".

3 - Se aconselhou uma das partes: "Se em algum momento, antes de ser chamado para julgar o caso, o juiz aconselhou uma das partes envolvidas no processo (um advogado ou familiar de uma das parte, por exemplo), também não pode esse julgar tal causa".

4 - Dívida com uma das partes ou sociedade interessada no processo: "Se o juiz é credor ou vendedor, tutor ou curador de qualquer das parte, tem dívida com a parte a ser julgada, ou se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo não pode julgar o caso".

5 - Foro íntimo: "Admite-se colocar a suspeição por foro íntimo. Se o juiz, por qualquer motivo, se sentir impedido de presidir o processo ele pode alegar suspeição de foro íntimo para se afastar. Existe essa possibilidade. Nesse caso, não vale questionar. É uma questão da própria consciência do julgador, que a lei permite que isso seja possível", esclarece o professor de direito.

A alegação de "suspeição por motivo de foro íntimo" foi utilizada por sete dos oito juízes de Viana que se declararam impedidos de julgar o caso Dondoni.

ENTENDA

Ronaldo, único sobrevivente do Fiat Uno, durante velório dos filhos Crédito: Nestor Müller | Arquivo | A Gazeta

O acidente

A caminhonete S10 guiada por Wagner Dondoni e o Fiat Uno dirigido por Ronaldo Andrade colidiram por volta das 7 horas do dia 20 de abril de 2008, no km 304 da BR 101, próximo ao posto Flecha, em Viana.

As vítimas

A família de Ronaldo seguia para Guaçuí, no Sul do Estado. Seu filho, Rafael Scalfone Andrade, de 13 anos, morreu no local. O caçula, Ronald, 3 anos, morreu horas depois. A mulher do cabeleireiro, Maria Sueli Costa Miranda, 29, ainda ficou internada por três dias, mas não resistiu aos ferimentos.

Reprodução da foto da esposa e dos filhos de Ronaldo Andrade, que os perdeu em um acidente na BR 101, provocado por um motorista embriagado Crédito: Arquivo A Gazeta

Embriaguez

A embriaguez do empresário foi comprovada por meio de um exame feito com a coleta de sangue: o resultado foi 6,7 decigramas de álcool por litro de sangue. O teste foi realizado 10 horas após a colisão. Na hora do acidente, esse índice deveria ser ainda maior, já que estudos mostram que o corpo humano começa a eliminar o álcool depois de seis horas do consumo.

A prisão

Dondoni foi detido após o acidente e foi levado para o DPJ de Cariacica, mas foi liberado após pagar fiança de R$ 2,1 mil.

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