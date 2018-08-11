Em 2007, acidente com helicóptero da PM matou seis pessoas no ES

Helicóptero cai e seis pessoas morrem em Barbados em 2007 Crédito: Acervo Gazeta

Um helicóptero da Polícia Militar bateu em uma pedra e na sequência explodiu no distrito de Barbados, no Espírito Santo, por volta das 3h20 do dia 15 de abril de 2007, com seis pessoas a bordo, sendo dois militares, três médicos-residentes e uma enfermeira. Todas as pessoas morreram. Uma falha mecânica causou o acidente. Testemunhas viram o helicóptero soltando fumaça e voando baixo. A tripulação fazia o transporte de órgãos que seriam utilizados em transplantes em Vitória. Na época, o governador Paulo Hartung decretou luto oficial de três dias. A tragédia teve repercussão nacional e comoveu a todos.

As vítimas foram os médicos Emanuel da Silva Vieira Júnior, Juliano Almeida do Valle e Eugênio Ferraz; a técnica em enfermagem Marly de Almeida Marcelino; e os tripulantes Eduardo Ponzo Peres, investigador da Polícia Civil, que pilotava o helicóptero, e o co-piloto Álvaro Jorge Silva de Carvalho, capitão da PM do estado de Sergipe, que estava no ES participando de um intercâmbio entre as polícias.

Acidente deixou seis pessoas mortas em Barbados Crédito: Acervo Gazeta

O helicóptero saiu da capital capixaba na noite do dia 14 de abril, um domingo, às 22h40, com destino a Colatina, onde chegou a fazer uma captação de córneas e rins para transplantes, no Hospital Santa Maria. Por volta de 3h30 da madrugada do dia 15, minutos após decolar do estádio Justiniano de Mello e Silva, em Colatina, a aeronave caiu em Barbados. A região onde ocorreu a queda do helicóptero era de difícil acesso e com muito mato. A queda aconteceu a 250 metros da área urbana.

1. Juliano Almeida do Valle | 2. Marly Almeida Marcelino | 3. Emanuel da Silva Vieira Júnior | 4. Eugênio Ferraz | 5. Eduardo Ponzo | 6. Álvaro Jorge Silva Carvalho Crédito: Acervo Gazeta

Os corpos foram resgatados por um outro helicóptero da Polícia Militar e tiveram que ser içados devido à dificuldade de acesso ao local do acidente. Depois de retirados, foram levados para o Instituto Médico-Legal de Vitória.

Na época, questionado, o governo capixaba informou que o helicóptero, que havia sido comprado em 1986, tinha passado por revisão em fevereiro do mesmo ano.

Infográfico mostra detalhes sobre o acidente Crédito: Gazeta

FAMÍLIAS INDENIZADAS EM 2017

Os familiares do médico Juliano Almeida do Valle e da técnica de enfermagem Marly de Almeira foram indenizados pelo Governo do Estado em outubro de 2017. Cada um deles recebeu um total de R$ 60 mil por danos morais, por decisão da juíza Heloísa Cariello, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Os dois profissionais atuavam no Hospital Universitário Antônio de Moraes (Hucam). Foram indenizados, em um processo que se arrastou por dez anos, o pai e dois irmãos do médico. No segundo processo, o viúvo e três filhos da técnica de enfermagem.

A COBERTURA NA ÉPOCA