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Praia de Manguinhos

'Ele salvou a vida do melhor amigo', diz irmão de garoto desaparecido

Gabriel, de 16 anos, é filho caçula e, segundo o irmão, sempre foi um jovem gentil. Ele sumiu no mar ao tentar resgatar um amigo que se afogava

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 21:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 21:54
ES - Serra - Praia de Manguinhos Crédito: Ricardo Medeiros - GZ
"Ele salvou a vida do melhor amigo", disse um dos irmãos de Gabriel, de 16 anos, que desapareceu nesta quinta-feira (31), na praia de Manguinhos, ao entrar na água para resgatar um amigo que estava se afogando. O irmão do menino, que prefere não se identificar, afirma que o jovem sempre foi uma pessoa dócil e que a família espera notícias rápidas.
O irmão de Gabriel conta que o estudante é filho caçula, e que a mãe sabia que ele estava na praia na última quinta-feira (31), com amigos. O incidente aconteceu quando o melhor amigo do jovem começou a se afogar e Gabriel pulou na água para salvá-lo.
Ainda segundo informações da família, todos esperam, desolados, que o Corpo de Bombeiros encontre Gabriel.
BUSCAS
O Corpo de Bombeiros informa que as buscas neste sábado (2) foram encerradas, mas irão continuar no domingo (3). Mergulhadores e equipes do Núcleo de Operações e Transportes Aéreos (Notaer) ajudam no trabalho. 
OUTRA VERSÃO
Uma parente de um dos amigos que estavam na água com Gabriel conta outra versão sobre o caso. Segundo ela, estavam na beira da praia Gabriel e mais dois adolescentes, por volta de 14h da última quinta-feira (31).
Gabriel teria sido o primeiro a ser levado para o fundo pela maré. Os outros garotos teriam tentado puxá-lo de volta com ajuda de uma boia em forma de colchão, mas não conseguiram. Nessa hora, os guarda-vidas entraram em ação e alcançaram os dois amigos. Gabriel, no entanto, foi levado pelas ondas e desapareceu.
Os amigos tentaram ajudar o Gabriel. Ele segurava na boia e descia, não conseguiu se salvar. Ele caiu em um local que tinha um buraco. Foi questão de cinco minutos, afirmou Fabiana da Silva Nascimento, 34 anos, mãe do Alex, que estava na água com Gabriel e o outro amigo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar buscas no mar de Manguinhos ainda na quinta-feira, mas o garoto não foi encontrado.

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