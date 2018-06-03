'Ele salvou a vida do melhor amigo', diz irmão de garoto desaparecido

ES - Serra - Praia de Manguinhos Crédito: Ricardo Medeiros - GZ

"Ele salvou a vida do melhor amigo", disse um dos irmãos de Gabriel, de 16 anos, que desapareceu nesta quinta-feira (31), na praia de Manguinhos, ao entrar na água para resgatar um amigo que estava se afogando. O irmão do menino, que prefere não se identificar, afirma que o jovem sempre foi uma pessoa dócil e que a família espera notícias rápidas.

Ainda segundo informações da família, todos esperam, desolados, que o Corpo de Bombeiros encontre Gabriel.

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OUTRA VERSÃO

Uma parente de um dos amigos que estavam na água com Gabriel conta outra versão sobre o caso. Segundo ela, estavam na beira da praia Gabriel e mais dois adolescentes, por volta de 14h da última quinta-feira (31).

Gabriel teria sido o primeiro a ser levado para o fundo pela maré. Os outros garotos teriam tentado puxá-lo de volta com ajuda de uma boia em forma de colchão, mas não conseguiram. Nessa hora, os guarda-vidas entraram em ação e alcançaram os dois amigos. Gabriel, no entanto, foi levado pelas ondas e desapareceu.

Os amigos tentaram ajudar o Gabriel. Ele segurava na boia e descia, não conseguiu se salvar. Ele caiu em um local que tinha um buraco. Foi questão de cinco minutos, afirmou Fabiana da Silva Nascimento, 34 anos, mãe do Alex, que estava na água com Gabriel e o outro amigo.