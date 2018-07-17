'Ela morreu com a filha nos braços', diz mãe de professora

Enterro do casal Henrique e Mery Ângela, no cemitério Parque da Paz, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira - GZ

O casal capixaba que morreu em um acidente durante uma viagem de férias no Mato Grosso do Sul, foi enterrado no cemitério Parque da Paz, em Cariacica, no final da tarde desta segunda-feira (16). No carro deles também estava a filha, de 4 anos, que sobreviveu e continua internada em estado grave.

Os caixões com os corpos do superintendente regional Sul do Banestes, Henrique Manoel Gomes Brandão, 40 anos, e da esposa dele, a professora Mery Ângela Brandão, 43, foram colocados na mesma sepultura.

Minha filha estava no banco de trás do carro e morreu com a filha dela (Helora) nos braços, contou a aposentada Aldelira Cortes, 77 anos, mãe de Mery.

Henrique tinha 40 anos e atuava no Banestes há 14. Dezenas de funcionários do banco acompanharam o enterro.

Colegas

Ele era uma pessoa muito esclarecida, comprometida e inteligente. Estivemos juntos na última quinta-feira, em uma reunião com apresentações e ele pediu para ser o primeiro. O motivo foi exatamente porque iria viajar. Era uma pessoa que marcava pelo sorriso fácil, brilho nos olhos e abraço afetivo, afirmou João Carlos Bussular, 56, da superintendência da região Noroeste do Banestes.

Henrique estava há um ano como superintendente regional sul do Banestes e, por este motivo, havia se mudado para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Antes disso, Henrique, que é formado em Direito, havia passado por agências em Cariacica, Vitória e Vila Velha.

Também estiveram no despedida os colegas da professora Mary Ângela. Ela era uma pessoa maravilhosa, comprometida e competente, além de uma amiga incrível, contou a professora Gláucia Fernandes Marques.

Uma longa salva de palmas e orações evangélicas e católicas completaram o último adeus ao casal.

A funcionária pública Rúbia Xibili trabalhou com Mery Ângela por 10 anos e elogiou a colega. Ela era uma pessoa que estava o tempo todo em contato com a gente, com as crianças. Ela deixou todo um carisma, uma responsabilidade, desabafou.

Orações

A mãe de Henrique, Ilma Gomes, 61, bastante emocionada, pediu orações pela vida da neta.