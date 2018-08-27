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Dupla vai parar em delegacia após subir em viatura policial no ES

A dupla filmou a brincadeira e associou a Polícia Civil ao Primeiro Comando da Capital (PCC), uma facção criminosa. Posteriormente, eles se apresentaram na delegacia e gravaram outro vídeo pedindo desculpas

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 17:50
Cesar Junior Mendes de Barros e Patrick Werneck Gomes se apresentaram na Delegacia Regional de Vila Velha e gravaram um vídeo pedindo desculpas Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Dois homens identificados como César Júlio Mendes de Barros e Patrick Werneck Gomes se apresentaram na Delegacia Regional de Vila Velha neste domingo (27) após filmarem uma brincadeira, gravada na sexta-feira (24), em um posto de gasolina do Centro de Vila Velha. Os dois indivíduos subiram em uma viatura da Polícia Civil que estava estacionada no local. Na gravação, um dos rapazes associa a Polícia Civil ao Primeiro Comando da Capital (PCC), que é uma organização criminosa do Brasil. 
VEJA VÍDEO
 
Após o episódio, os dois foram filmados pedindo desculpas pelo ocorrido. O vídeo foi publicado nas redes sociais. "Estou pedindo desculpa pelo erro que cometi de ter subido em cima da viatura da Polícia Civil no Centro de Vila Velha, no posto, na sexta-feira (24)", disse um deles.
Lado a lado, o outro homem se lamentou e continuou: "...e eu peço desculpa de ter falado coisa que eu não sabia, eu sou um b****, eu não vou cometer mais isso, tava cometendo um grande erro falando do PCC, da viatura da Polícia Civil, isso não vai se repetir mais. Infelizmente eu errei, peço desculpa também à Polícia Militar", disse.
VEJA VÍDEO
 
César e Patrick prestaram esclarecimentos e o ocorrido segue sob apuração da Polícia Civil. A cópia do procedimento será encaminhado para a corregedoria do órgão.

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