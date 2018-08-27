Dupla vai parar em delegacia após subir em viatura policial no ES

Lado a lado, o outro homem se lamentou e continuou: "...e eu peço desculpa de ter falado coisa que eu não sabia, eu sou um b****, eu não vou cometer mais isso, tava cometendo um grande erro falando do PCC, da viatura da Polícia Civil, isso não vai se repetir mais. Infelizmente eu errei, peço desculpa também à", disse.