Dona de casa desaparece após jantar com a mãe em Vila Velha

Elenir Penha de Oliveira, de 43 anos, foi vista pela última vez no Ibes, em Vila Velha, por volta das 19h. Ela estava em um HB 20 de cor branca e placa OYH 0119