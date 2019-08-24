Domingo será de sol com chuvas ocasionais por todo o litoral do ES

Os ventos marítimos transportam umidade, e provocam chuva ocasional por toda faixa litorânea do Espírito Santo, principalmente no período da manhã

Na região Sul, Serrana, Noroeste no extremo Norte, o sol aparece entre muitas nuvens no início do dia, com previsão de chuva fraca a partir da tarde podendo ir até a noite. As temperaturas sofrem ligeira queda.