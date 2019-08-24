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Previsão do tempo

Domingo será de sol com chuvas ocasionais por todo o litoral do ES

O domingo do capixaba terá sol entre nuvens e chuva fraca em algumas regiões

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 16:08

Bianca Martins

Bianca Martins

Publicado em 

24 ago 2019 às 16:08
Os ventos marítimos transportam umidade, e provocam chuva ocasional por toda faixa litorânea do Espírito Santo, principalmente no período da manhã Crédito: Everton dos Santos
Áreas de instabilidade vão perder força sobre o Estado no decorrer deste domingo (25). Os ventos marítimos transportam umidade e provocam chuva ocasional por toda faixa litorânea do Espírito Santo, principalmente no período da manhã.
> Nevoeiro de radiação envolve o céu no ES nesta terça-feira
Na região Sul, Serrana, Noroeste no extremo Norte, o sol aparece entre muitas nuvens no início do dia, com previsão de chuva fraca a partir da tarde podendo ir até a noite. As temperaturas sofrem ligeira queda.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a temperatura na Grande Vitória terá mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Na Na Região Noroeste, o calor será um pouco mais intenso do que as demais áreas, deixando os termômetros com mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.
> Fim de semana de chuva em todo litoral do ES
Nas áreas mais elevadas da Região Serrana, os termômetros indicam as menores temperatura do Estado, com a mínima de 12 °C e máxima de 21 °C.
Já na capital capixaba, a mínima é de 20 °C e máxima de 26 °C.

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