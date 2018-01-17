Diploma de enfermeiro pode ser cassado pelo Coren

De acordo com o presidente da instituição, Wladimilson Gama Almeida, se for comprovado que o enfermeiro possui registro para atuação profissional, vai ser aberta uma sindicância que poderá resultar em um processo ético e até em cassação do registro, o que o impedirá a sua atuação profissional.

Precisamos saber em que condições foi a atuação desta pessoa, se como enfermeiro ou como sócio de alguma empresa. A comprovação de sua atuação e as fraudes pode sim resultar na cassação do registro, relatou Wladimilson, destacando que este tipo de fato repercute de forma negativa junto à categoria.