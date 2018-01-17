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Operação Lama Cirúrgica

Diploma de enfermeiro pode ser cassado pelo Coren

Se for comprovado que Thiago Waiyn possui registro para atuação profissional, vai ser aberta uma sindicância que poderá resultar até em cassação do registro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 10:04

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 10:04

Thiago Waiyn (à direita) pode ter seu registro cassado pelo Coren Crédito: Reprodução/Sesp
O Conselho Regional de Enfermagem (Coren-ES) vai identificar nos próximos dias o perfil do enfermeiro Thiago Waiyn envolvido na adulteração de produtos hospitalares.
De acordo com o presidente da instituição, Wladimilson Gama Almeida, se for comprovado que o enfermeiro possui registro para atuação profissional, vai ser aberta uma sindicância que poderá resultar em um processo ético e até em cassação do registro, o que o impedirá a sua atuação profissional.
Precisamos saber em que condições foi a atuação desta pessoa, se como enfermeiro ou como sócio de alguma empresa. A comprovação de sua atuação e as fraudes pode sim resultar na cassação do registro, relatou Wladimilson, destacando que este tipo de fato repercute de forma negativa junto à categoria.

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