Diploma de enfermeiro pode ser cassado pelo Coren

O Conselho Regional de Enfermagem (Coren-ES) vai identificar nos próximos dias o perfil do enfermeiro Thiago Waiyn envolvido na adulteração de produtos hospitalares.
De acordo com o presidente da instituição, Wladimilson Gama Almeida, se for comprovado que o enfermeiro possui registro para atuação profissional, vai ser aberta uma sindicância que poderá resultar em um processo ético e até em cassação do registro, o que o impedirá a sua atuação profissional.
Precisamos saber em que condições foi a atuação desta pessoa, se como enfermeiro ou como sócio de alguma empresa. A comprovação de sua atuação e as fraudes pode sim resultar na cassação do registro, relatou Wladimilson, destacando que este tipo de fato repercute de forma negativa junto à categoria.