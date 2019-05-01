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Vitória

Dia do Trabalhador: CUT realiza ato na Praça Costa Pereira

A movimentação também tem como objetivo discutir sobre a Reforma da Previdência e conta com apresentações culturais e mesa de debate

Publicado em 

01 mai 2019 às 13:51

Publicado em 01 de Maio de 2019 às 13:51

CUT-ES realiza ato por Dia do Trabalhador e contra a Reforma da Previdência na Praça Costa Pereira em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer
Centrais sindicais realizam nesta quarta-feira (1°) um ato pelo Dia do Trabalhador e contra a Reforma da Previdência em Vitória. A mobilização acontece na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória e reúne dezenas de participantes. Foi definida uma programação para o ato ao longo de todo o dia, com apresentações culturais, manifestações políticas e debates em torno da Reforma da Previdência.
O presidente da Central Única dos Trabalhadores do Espírito Santo (CUT-ES), Jaceir Fernandes, diz que também há uma caminhada acontecendo em Cariacica, que tem como ponto final o centro de Campo Grande.
"Nós estamos hoje (1º) na Praça Costa Pereira, e também com um ato em Cariacica, uma caminhada de Nova Palestina até o centro de Campo Grande, onde a nossa pauta principal é estar contra a Reforma da Previdência e em defesa da aposentadoria. O dia todo hoje será dedicado a esse tema e é a preparação também das nossas bases, com objetivo da greve geral que acontecerá em junho", explica.
Dia do Trabalhador - CUT realiza ato na Praça Costa Pereira
O ato também reúne apresentações culturais e uma mesa de debate sobre a Reforma da Previdência, previstos para serem realizados até o fim da tarde desta quarta-feira.
TRÂNSITO
Segundo informações da equipe de reportagem da Rádio CBN Vitória, as vias de acesso à Praça Costa Pereira pela Avenida Jerônimo Monteiro estão interditadas. 
Com informações de José Carlos Schaeffer

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