Dia de Finados sempre chove? Veja previsão do tempo para o feriadão

De acordo com o, a afirmação de que sempre chove no Dia de Finados é muito mais fácil de ser assimilada em regiões de clima tropical, como o Brasil, por exemplo. Durante o mês de novembro, estamos na primavera para a região Sudeste, que é uma estação de transição entre o inverno seco e o verão chuvoso. Assim, a chance de chover em grande parte do Brasil é realmente alta. Só que isso não é regra.