Dia de Finados sempre chove? Veja previsão do tempo para o feriadão

Feriadão chegando e o Dia de Finados é marcado por relembrar pessoas queridas que passaram pelas nossas vidas e já faleceram. É comum sempre chover no dia 2 de novembro e, segundo religiosos, a chuva está associada à tristeza e "desce" na Terra para lavar a mágoa de quem ficou. Mas nesta quinta-feira (1º), o dia amanheceu quente e com sol. Será que o calorão vai permanecer em terras capixabas no feriado?
Bom, segundo o instituto Climatempo, está previsto que chegue uma frente fria no Espírito Santo nesta sexta (2). O sol deve aparecer forte pela manhã, mas há previsão de pancadas de chuva forte com raios a partir da tarde. Pode ventar forte com rajadas de até 70km/h.
Já no sábado (3), o instituto afirma que as áreas de instabilidade devem enfraquecer novamente e a frente fria se afastará. Na Grande Vitória, o dia deve começar com muita nebulosidade e, a tarde, o sol aparecerá e a chance de chuva será pequena.
No domingo (4), novas áreas de instabilidade vão chegar no Estado. As nuvens carregadas voltam a se formar e já pode chover pela manhã na Grande Vitória, sempre intercalando com alguns períodos de sol. O Climatempo diz que há risco de chuva e ventos fortes a qualquer hora do dia.
Na segunda-feira (5), o dia deve começar muito instável no Espírito Santo. Na Grande Vitória, o tempo deve ficar chuvoso com fortes rajadas de vento por conta do excesso de nuvens. A temperatura deve ficar amena e, nas demais áreas do Estado, muitas nuvens intercalam em períodos de sol com chuva de forte intensidade a qualquer hora do dia.
INCAPER EXPLICA CHUVA EM FINADOS
De acordo com o Incaper, a afirmação de que sempre chove no Dia de Finados é muito mais fácil de ser assimilada em regiões de clima tropical, como o Brasil, por exemplo. Durante o mês de novembro, estamos na primavera para a região Sudeste, que é uma estação de transição entre o inverno seco e o verão chuvoso. Assim, a chance de chover em grande parte do Brasil é realmente alta. Só que isso não é regra.
O órgão informou que fez um levantamento de dados de chuva na capital do Espírito Santo e, nos últimos 40 anos de dados observados, foram constatados 19 feriados de finados com chuva. Ou seja, em aproximadamente 50% dos feriados de finados choveu.
Por curiosidade, o Incaper informou, também, que o feriado de finados de 2010 foi o mais chuvoso em Vitória, analisando a série de 1976 até 2018. Na ocasião, foram registrados 60,4 milímetros na estação meteorológica convencional do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada na Ilha de Santa Maria. A temperatura máxima não passou dos 24 °C.