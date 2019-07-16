Home
Detran-ES começa a enviar SMS e e-mail com alerta sobre vencimento da CNH

O telefone celular e o e-mail dos condutores passarão a ser validados em todos os processos de habilitação

Publicado em 16 de julho de 2019 às 14:51

 - Atualizado há 6 anos

Condutores vão receber aviso via SMS e e-mail sobre vencimento da CNH Crédito: Reprodução

Condutores capixabas passarão a receber mensagens no celular e por e-mail para avisar sobre o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), da Permissão para Dirigir e do processo de habilitação a partir desta terça-feira (16). A mensagem enviada informará sobre quando o documento vencerá e dará orientação sobre o procedimento a ser feito.

Os permissionários receberão a mensagem um dia depois do vencimento e deverão requerer a sua CNH definitiva no site Detran. Já os condutores habilitados serão informados 15 dias antes do vencimento do documento e serão orientados a procurar uma Clínica Médica / Psicológica credenciada para a renovação da habilitação.

00:00 /
Os candidatos à primeira habilitação, que têm o prazo de 12 meses para passar por todas as etapas, também serão informados sobre o processo em três oportunidades: 180 dias, 120 dias e 90 dias antes do vencimento. Esse novo serviço, que não era feito até então, tem o objetivo de alertar o aluno para o prazo do seu processo e orientá-lo a entrar em contato com o Centro de Formação de Condutores (CFC) em que está matriculado caso esteja atrasado.

“Queremos facilitar a vida dos condutores lembrando a eles as datas de vencimento e orientando o que devem fazer para que eles se programem e possam ter tempo hábil para estar com a habilitação em dia, sem perder o prazo de renovação ou de pedir a sua CNH definitiva. E também alertar os candidatos à habilitação para que eles cumpram todas as etapas dentro do prazo e obtenham o seu documento”, explica o diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

DADOS 

Para garantir que o SMS e e-mail sejam recebidos corretamente, o telefone celular e o e-mail dos condutores passarão a ser validados em todos os processos de habilitação. Só após a validação dos contatos, o documento será emitido e enviado ao habilitado.

A expectativa é que o envio da notificação para o celular e e-mail informados pelo cidadão garanta que o condutor receba a mensagem e saiba os procedimentos a serem adotados, já que o órgão percebeu que muitos condutores não recebem as notificações enviadas por correspondência porque não comunicam o Detran|ES em caso de mudança de endereço.

DETRAN DIGITAL

Desde o início do ano, o Detran|ES vem implantando medidas para tornar o órgão cada vez mais digital, oferecendo serviços on-line para os usuários. Os condutores capixabas já podem, desde fevereiro último, atualizar o endereço de sua CNH no site www.detran.es.gov.br sem sair de casa, o que facilita o contato do órgão com os cidadãos.

Givaldo Vieira reforça que a digitalização de todos os processos de habilitação está em fase de implantação e deve disponibilizar novos serviços ainda este ano. “Queremos que cada vez mais serviços de habilitação possam ser feitos pelos nossos condutores sem precisar se dirigir a uma unidade do órgão, sem prejudicar a segurança do processo. Estamos estudando também o envio da pontuação dos condutores e das notificações de penalidade por mensagem de celular e e-mail, além da possibilidade de o cidadão entrar com recurso de multas on-line”, disse.

O Detran|ES também implantou outros serviços digitais, como a realização dos cadastros e atualizações dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) de forma totalmente on-line com o objetivo de facilitar e dar cada vez mais agilidade aos processos do órgão, além de promover economia para o Detran/ES e para os credenciados. A digitalização desses processos também representa uma economia de papel e de custos de arquivamento já que eram protocolados uma média de dez processos impressos por dia no Detran|ES.

