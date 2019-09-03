Despesas em segurança pública são maiores que na educação no ES

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 00:32
- Atualizado há 6 anos
As despesas previstas no Plano no Plano Plurianual (PPA) 2020- 2023 para a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) são mais altas que para a Secretaria de Estado da Educação (Sedu). A Sesp só perde no ranking para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).
No entanto, houve uma mudança desde a divulgação do último PPA 2016-2019. Antes a Sesa ocupava a primeira posição (R$ 10 bilhões), a Sedu a segunda colocação (R$9,25 bilhões) e a Sesp a terceira (R$ 7,84 bilhões).
A informação foi dada em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (2). O projeto de lei do PPA foi enviado para análise e votação da Assembleia Legislativa (Ales) na sexta-feira (30). Está previsto R$ 74,4 bilhões de recursos para o PPA em quatro anos. Somente em investimentos o planejamento é R$ 14,6 bilhões.
INVESTIMENTOS
O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, explicou que a Sesp ocupa a segunda colocação porque o tema segurança pública voltou a ser prioridade com o governo de Renato Casagrande. A previsão é de que a despesa com a pasta seja de R$ 10,14 bilhões em quatro anos.
Ele explica que no PPA estão inseridos diversos gastos, como despesa com pessoal e outras despesas correntes, além de investimentos. Alguns dos programas e projetos são: construção do Centro Integrado de Polícia Técnica-Científica na Capital até 2022, onde funcionará também o novo Departamento Médico Legal, construção do 10° Batalhão da Polícia Militar em Guarapari, entre outros.
O secretário destacou ainda a retomada do Programa Estado Presente e a realização de novos concursos públicos. A intenção é fazer o processo seletivo anualmente para Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar para suprir as vagas dos servidores que vão se aposentar. No entanto, ele não detalhou quantas seriam.
“Já temos concursos públicos e andamento. A intenção não é ampliar o número de vagas, mas repor as vagas que forem surgindo com as aposentadorias” , disse.
Despesas por secretaria previstas no PPA 2020- 2023
- Secretaria de Saúde (Sesa) - R$ 11. 378 bilhões
- Secretaria de Segurança (Sesp) - R$ 10. 144 bilhões
- Secretaria de Educação (Sedu) - R$ 10.114 bilhões
- Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) - R$ 4.025 bilhões
- Secretaria de Justiça (Sejus) - R$ 2.517 bilhões
- Secretaria da Fazenda (Sefaz) - R$ 1.766 bilhões
- Secretaria de Saneamento e Habitação (Sedurb) - R$ 1.418 bilhões
- Secretaria de Agricultura- R$ 1.041 bilhões
- Secretaria de Assistência Social (Seadh) - R$ 847 milhões
- Secretaria do Governo (Seg) - 527 milhões
