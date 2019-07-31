NOVAS ROTAS

DER planeja a ampliação da alça da Terceira Ponte, em Vila Velha

Governo do Estado pretende cobrir mais um trecho do Canal da Costa para ampliar a área de passagem de veículos até o bairro Itapoã

Publicado em 31 de julho de 2019 às 17:43 - Atualizado há 6 anos

Trecho da alça da Terceira Ponte, em Vila Velha Crédito: Edson Chagas/Arquivo

Além de estudar qual será o modelo de alteração no trânsito na Terceira Ponte, com a possibilidade de ampliação do número de faixas na travessia, o Governo do Estado tem planejado outras intervenções para melhorar o fluxo de veículos na cidade de Vila Velha. Uma das novas alternativas é a ampliação da alça da Terceira Ponte, dando mais uma possibilidade de rota para os motoristas que saem da Praia da Costa em direção ao bairro Itapoã.

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, afirmou que já está concluído um projeto para cobrir mais um trecho do Canal da Costa, chegando com a alça até a rua Resplendor, em Itapoã. Além disso, ruas laterais do canal poderiam ser utilizadas para dar vazão ao trânsito até a avenida Francelina Setúbal, como explicou Maretto.

"Vamos estender o canal até a rua Resplendor, porque aí a gente tem a possibilidade de usar as ruas laterais do canal, que vai até a Francelina Setúbal, no entroncamento com a Jair de Andrade", explicou Maretto.

Luiz Cesar Maretto afirmou que o projeto para a cobertura de parte do Canal da Costa será apresentado ao Governador Casagrande no mês de agosto. A segunda parte da obra, com a extensão da alça da Terceira Ponte, está prevista para ser iniciada em 2020. Não foi divulgada uma estimativa do valor das obras.

