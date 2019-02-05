Home
Depois de Brumadinho, PM do ES tem reencontro emocionante com filho

O filho do subtenente Sandro Dal Bem, da Polícia Militar, estava no local quando a aeronave pousou e, assim que o pai desembarcou, o menino correu para abraça-lo.