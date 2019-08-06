Home
Grande Vitória
Defesa Civil interdita garagem onde carro foi engolido em Vitória

Após a conclusão das obras, técnicos do órgão devem fazer uma nova vistoria para liberação do espaço

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 20:41

 - Atualizado há 6 anos

Defesa Civil interdita parte da garagem do condomínio em Jardim Camburi Crédito: João Henrique Castro

A Defesa Civil Municipal de Vitória interditou parte da garagem do Edifício Alhambra, na Rua José Celso Cláudio, no bairro Jardim Camburi. Nesta terça-feira (06), o carro de um morador do condomínio foi parcialmente engolido por um buraco que se abriu no local.

De acordo com o órgão, o afundamento ocorreu porque o piso está localizado sobre uma laje que cobria uma fossa antiga. Apesar disso, não foi verificado indício de risco estrutural para os prédios do entorno.

Carro é engolido por buraco dentro de condomínio em Jardim Camburi Crédito: João Henrique Castro
Esta reportagem foi escrita por participantes do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

O veículo permanecia dentro do buraco até a tarde de terça-feira. A Defesa Civil afirma ainda que as providências para retirada do automóvel e manutenção do local ficarão a cargo do condomínio. Após a conclusão desse processo, técnicos do órgão devem fazer uma nova vistoria para liberação do espaço.

O proprietário do carro foi localizado no prédio, mas não quis se manifestar sobre o caso. O síndico do Edifício Alhambra não foi encontrado para falar a respeito do ocorrido.

