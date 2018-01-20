De sereia a super-herói: veja dicas de fantasias para o carnaval

Lorena Breciane (esquerda), Lara Breciane (centro) e Mariana Pietra vão apostar na fantasia de sereia para o Carnaval 2018 Crédito: Vitor Jubini

Carnaval é tempo de criar. Aliás, nada melhor do que o nosso vasto imaginário para tomar inspirações para arrasar de bloquinhos de rua à folia nos sambódromos. O fato é que o cansado unicórnio vai dar uma trégua para dar mais espaço ao sereismo, uma tendência que nasceu no ano passado mas deve ser incrementada em 2018, e aos itens místicos - e, claro, (muito) glitter.

Místicos são aqueles adereços que têm alguma ligação com signos, por exemplo. Além deles, personagens de super-heróis também voltam com tudo para protagonizarem nesta folia, ainda mais depois do sucesso da Mulher Maravilha e da Liga da Justiça nos cinemas, no ano passado. "A Mulher-Maravilha e a mulher-gato são duas que eu acho que vão ter um destaque", comenta a estilista da Salinha, Mary de Sá.

Ela explica que, apesar de o unicórnio realmente ter uma força surreal (no sentido de fama da palavra) ele deve dividir palco com outras figurinhas desta vez. Mary aposta em temas muito ligados ao imaginário das pessoas. "Em meio à política, economia e esses temas que só escutamos que estão afundando, todo mundo busca uma alternativa. Acho que essa opção por coisas místicas e muito ligadas à imaginação têm uma forte relação com uma sensação de fuga", dispara.

Para ela, a lua, as estrelas e as constelações podem sair do céu e cair direto nas cabeças de quem for curtir bloquinhos de rua neste ano. "Os adereços de cabeça sempre são os campeões. Então, por que não uns arcos com estrelas, por exemplo?", diz ela, que também não descarta o uso de glitter e brilho. "Isso não vai sair de moda nunca", brinca.

Customização

A empresária Lorena Breciani, de 27 anos, apostou em sereia no "Ratazanas", tradicional bloco de rua de Jacaraípe, na Serra, do ano passado. Ela, que se lembra de participar de carnaval desde a infância, detalha que neste ano acha que vai repetir - e repaginar a customização de sereia - e, quem sabe, apostar no famoso unicórnio.

"Muita amiga minha tem apostado no unicórnio, também. As cores que atribuem a ele também estão muito em alta", aposta. Lorena relembra que, no ano passado, por exemplo, muitas meninas saíram no bloco em que ela participou de sereia. Ainda assim, ressalta que a fantasia dela era única.

Isso porque, segundo a empresária, confeccionar a própria roupa, além de ser mais divertido, deixa com que o look seja personalizado. "Ninguém vai repetir uma roupa como a sua que você mesma fez, e eu adoro eu mesma bolar, desenhar e pensar", diz.

Ela detalha que começa a comprar as coisas, cerca de uma semana antes da data dos blocos, para ter tempo de produzir uma fantasia bonita. "Por exemplo, para a minha ideia de unicórnio, quero um arquinho personalizado, um body e uma sainha de tule. E são justamente esses materiais que eu começo a pesquisar uns sete dias antes de sair para a folia", completa.

Para ela, a cada ano, o pessoal que é assíduo nos desfiles de bloquinhos de rua se esmera mais para conseguir fazer uma customização bonita nas roupas. "E aí, a gente não pode ficar para trás, né?", brinca.

Tom da folia

Já que os temas da vez para as fantasias têm, muitas vezes, alguma relação com a natureza, a aposta da estilista Mary de Sá para este carnaval é o Greenery, cor escolhida pela Pantone para 2017. "O Ultra Violet, cor que a instituição instaurou para este ano, acho que não vai pegar para agora, talvez mais pra frente", avalia.

Ela crê que muitas customizações vão predominar com tons de verde. "Para lembrar a natureza. Talvez algo inspirado em folhagens, troncos com folhas, flores. Vai ser um carnaval bem leve", finaliza.

Maquiagem colorida

Uma dica para quem for fazer a própria make é pesquisar fotos e tutoriais na internet, como conta a maquiadora Natália Rocha. "O passo a passo ajuda quem não tem tanta habilidade. O brilho é sempre uma ótima pedida e o carnaval é a grande oportunidade para caprichar nas cores. Aposte em um olho com uma ou duas cores bem chamativas", comenta.

Para ela, neste ano, a aposta é nos tons do sereismo, como o rosa, o roxo, o verde e o azul. Já quem quer uma maquiagem mais chique e elegante pode apostar nos tons de dourado, chumbo e prateado. "Quem tiver mais habilidade com os pincéis pode criar desenhos com estrelas ou corações no canto do rosto, ou usar aplicações em lantejoulas. O efeito fica diferenciado", exclama.

Segundo a maquiadora, além de muito brilho, também vale apostar em uma paleta de cores vibrantes. Não tenha medo de usar cores fortes e aproveite para acrescentar aquele brilho. O importante é fazer com que o discreto perca lugar para o ousado, ressalta.

JÁ PARA O PENTEADO...

"A dica para os cabelos no carnaval é apostar nos acessórios", dispara o cabeleireiro Julio Carvalho. "Eles (os acessórios) dão um charme extra às produções e não exigem tanta habilidade para usar", simplifica. Ele crê que os modelos com fivelas e penas são ótimas opções, além daqueles que são característicos do sereismo, como estrelas ou correntes - até acoplados em arcos personalizados.