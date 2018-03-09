Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carreta em Ibiraçu

De novo: pneus carecas e carga acima do peso

Carreta de onde rocha caiu repete problemas de outros acidentes

Publicado em 09 de Março de 2018 às 10:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 10:02
Pedra que caiu na BR 101, em Ibiraçu, estava ao menos 10 toneladas acima do permitido Crédito: WAGNER PETRI/ leitor - 08/03/2018
Carga além do limite e pneu careca: aconteceu de novo. Como no acidente em junho de 2017, quando 23 pessoas morreram após o ônibus em que estavam ser atingido por uma pedra que caiu da carreta, o bloco de granito que tombou de um caminhão na BR 101, Ibiraçu, na quarta-feira, era bem mais pesado do que poderia. Ele ultrapassava ao menos 10 toneladas o limite de permitido para o veículo. Além disso, a carreta não estava em bons sinais de conservação, os pneus estavam carecas.
Os problemas foram apontados por fontes oficiais. Diferente do acidente de 2017, entretanto, o que aconteceu na quarta-feira não deixou vítimas, mas o cenário poderia ter sido outro. Um passageiro do ônibus que seguia atrás da carreta, Natal Aguiar, contou ontem em entrevista ao Gazeta Online que o motorista precisou se virar para evitar uma tragédia.
As informações que denunciaram as irregularidades da carreta foram divulgadas com exclusividade ontem pela coluna Leonel Ximenes, no Gazeta Online.
A situação se repete e, enquanto os caminhoneiros parecem contar com a direção defensiva dos demais motoristas, quem passa pela estrada precisa também esperar pelo o bom senso das empresas que transportam materiais pesados, como rochas, e com a eficácia das fiscalizações realizadas ao longo da rodovia.
O superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Willys Lyra, explica que a corporação não tem condições de fiscalizar toda a extensão da rodovia. Os segmentos não podem trabalhar de forma isolada.
De acordo com Lyra, o problema começa quando um embarcador coloca na carreta uma rocha que claramente excede o peso permitido. O embarcador, o transportador e o motorista têm que estar juntos com a intenção de oferecer mais segurança nas estradas.
O superintendente reforçou ainda que as fiscalizações vêm sendo realizadas pela PRF. Fazemos um trabalho até acima da nossa capacidade, mas precisamos da participação de todos.
EMPRESAS
O Sindirochas foi procurado ontem, mas o contato telefônico não foi retornado. Na quarta-feira, em nota, a entidade informou que lamenta o fato de os acidentes terem contribuído para a criação de uma imagem negativa do setor. Além disso, disse que combate as irregularidades cometidas. Não podemos permitir que ações ou condutas isoladas venham comprometer um setor que investe em todos os municípios do Estado.
O sindicato afirmou ainda que tem manifestado apoio à fiscalização esperando que os órgãos continuem atuando com rigor e efetividade no combate as irregularidades, fraudes e desvios de condutas praticados nas rodovias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte
Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados