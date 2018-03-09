De novo: pneus carecas e carga acima do peso

Pedra que caiu na BR 101, em Ibiraçu, estava ao menos 10 toneladas acima do permitido Crédito: WAGNER PETRI/ leitor - 08/03/2018

Carga além do limite e pneu careca: aconteceu de novo. Como no acidente em junho de 2017, quando 23 pessoas morreram após o ônibus em que estavam ser atingido por uma pedra que caiu da carreta, o bloco de granito que tombou de um caminhão na BR 101, Ibiraçu, na quarta-feira, era bem mais pesado do que poderia. Ele ultrapassava ao menos 10 toneladas o limite de permitido para o veículo. Além disso, a carreta não estava em bons sinais de conservação, os pneus estavam carecas.

Os problemas foram apontados por fontes oficiais. Diferente do acidente de 2017, entretanto, o que aconteceu na quarta-feira não deixou vítimas, mas o cenário poderia ter sido outro. Um passageiro do ônibus que seguia atrás da carreta, Natal Aguiar, contou ontem em entrevista ao Gazeta Online que o motorista precisou se virar para evitar uma tragédia.

As informações que denunciaram as irregularidades da carreta foram divulgadas com exclusividade ontem pela coluna Leonel Ximenes, no Gazeta Online.

A situação se repete e, enquanto os caminhoneiros parecem contar com a direção defensiva dos demais motoristas, quem passa pela estrada precisa também esperar pelo o bom senso das empresas que transportam materiais pesados, como rochas, e com a eficácia das fiscalizações realizadas ao longo da rodovia.

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Willys Lyra, explica que a corporação não tem condições de fiscalizar toda a extensão da rodovia. Os segmentos não podem trabalhar de forma isolada.

De acordo com Lyra, o problema começa quando um embarcador coloca na carreta uma rocha que claramente excede o peso permitido. O embarcador, o transportador e o motorista têm que estar juntos com a intenção de oferecer mais segurança nas estradas.

O superintendente reforçou ainda que as fiscalizações vêm sendo realizadas pela PRF. Fazemos um trabalho até acima da nossa capacidade, mas precisamos da participação de todos.

EMPRESAS

O Sindirochas foi procurado ontem, mas o contato telefônico não foi retornado. Na quarta-feira, em nota, a entidade informou que lamenta o fato de os acidentes terem contribuído para a criação de uma imagem negativa do setor. Além disso, disse que combate as irregularidades cometidas. Não podemos permitir que ações ou condutas isoladas venham comprometer um setor que investe em todos os municípios do Estado.