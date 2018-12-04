Danos ambientais: Condema mantém multa milionária da ArcelorMittal

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Condema) decidiu nesta segunda-feira (3), por meio de uma reunião, por manter as multas que somam R$ 34.236.715,96 milhões aplicadas pelapor conta da emissão dee danos ambientais na capital.

A decisão foi tomada por meio de uma votação em segunda instância a favor da manutenção dos cinco autos de infração aplicados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) à siderúrgica.

Ao total, foram 13 votos a favor da manutenção das multas e apenas um voto contrário, que foi do conselheiro Paulo César Siqueira Silva, representante da Federação das Indústrias do Espírito Santo () que, por sorteio, ficou de analisar a situação da empresa e propôs a nulidade dos autos.

Para minimizar um dos maiores dramas que incomodam os capixabas da, a poluição pelo chamado pó preto, a mineradora Vale anunciou uma série de investimentos que serão feitos até 2023 a fim de reduzir os impactos ambientais causados pelas operações da empresa.

Os investimentos feitos pela Vale fazem parte de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) para diminuir a poluição causada pela mineradora. O termo foi assinado em setembro pelas empresas Complexo de Tubarão, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Seama), Iema, e pelos ministérios públicos Federal e do Estado (MPF e MPES) e estabeleceu prazos para o cumprimento das metas que vão ajudar a reduzir na emissão do pó preto na Grande Vitória em até cinco anos.