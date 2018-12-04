Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Danos ambientais: Condema mantém multa milionária da ArcelorMittal
R$ 34.236.715,96

Danos ambientais: Condema mantém multa milionária da ArcelorMittal

Multas somam cerca de R$ 34 milhões; Arcelor disse que só vai se posicionar após ser notificada oficialmente

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 22:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 22:36
Penalidades foram aplicadas após constatação de altos níveis de pó preto emitido pelas empresas Crédito: Diego Alves
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Condema) decidiu nesta segunda-feira (3), por meio de uma reunião, por manter as multas que somam R$ 34.236.715,96 milhões aplicadas pela Prefeitura de Vitória à ArcelorMittal por conta da emissão de pó preto e danos ambientais na capital.
A decisão foi tomada por meio de uma votação em segunda instância a favor da manutenção dos cinco autos de infração aplicados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) à siderúrgica.
> Vale e Arcelor têm até 2023 para diminuírem emissão de pó preto
Ao total, foram 13 votos a favor da manutenção das multas e apenas um voto contrário, que foi do conselheiro Paulo César Siqueira Silva, representante da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) que, por sorteio, ficou de analisar a situação da empresa e propôs a nulidade dos autos.
A reportagem do Gazeta Online acionou a ArcelorMittal Tubarão, que informou que só vai se pronunciar após ser notificada oficialmente sobre a decisão.
OBRAS PARA REDUÇÃO DO PÓ PRETO JÁ COMEÇARAM
Para minimizar um dos maiores dramas que incomodam os capixabas da Grande Vitória, a poluição pelo chamado pó preto, a mineradora Vale anunciou uma série de investimentos que serão feitos até 2023 a fim de reduzir os impactos ambientais causados pelas operações da empresa.
> Condema mantém multa milionária para Vale por danos ambientais
Os investimentos feitos pela Vale fazem parte de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) para diminuir a poluição causada pela mineradora. O termo foi assinado em setembro pelas empresas Complexo de Tubarão, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Seama), Iema, e pelos ministérios públicos Federal e do Estado (MPF e MPES) e estabeleceu prazos para o cumprimento das metas que vão ajudar a reduzir na emissão do pó preto na Grande Vitória em até cinco anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados