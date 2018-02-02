Da Piedade, musa em defesa do samba

Raiane Leandro venceu o concurso Garota do Samba Crédito: Marcelo Prest | AG

A vencedora do concurso Garota do Samba 2018, Raiane Cristo Leandro, de 25 anos, diz que o grande momento significa uma volta por cima. Ela também é advogada e há cinco anos mal sabia sambar.

O concurso da TV Gazeta  emissora oficial do Carnaval de Vitória  teve 600 mil votos em 2018. A competição existe desde 2011. Foram 270 mil votos no total para a primeira colocada, que representou a Piedade, que ficou com 47% dos votos, apenas 3% a mais que a segunda colocada, Alexia Cardoso, da Mocidade Unidos da Glória (MUG). Na terceira posição ficou Carolina Monteiro, da Pega no Samba, com 8%.

Em um bate-papo com a reportagem, ela falou sobre o título e mostrou que se preocupa com causas sociais, como a situação dos presídios, já que atua como advogada criminalista. Também comentou sobre política. Confira:

VITÓRIA NO CONCURSO





Estou muito feliz. É um sentimento de gratidão mesmo. Eu faço isso por paixão. Sou apaixonada pelo samba, por essa energia e por essa explosão de sentimentos.

META





Pretendo representar a imagem da sambista que busca um espaço, independentemente da idade, para começar a aprender. Se quer se dedicar, merece um espaço.

INÍCIO DO SAMBA





Quando eu entrei não sabia sambar, era feio. Eu fui buscando. Eu quero levar mais oportunidade para as pessoas com mais aulas de samba e melhorando também o espírito para que elas busquem melhorar.

DESFILE





Vou desfilar como musa de uma ala coreografada. É uma responsabilidade muito grande. Agora vou ensaiar com a fantasia, porque tem diferença. A Piedade está movendo muitas pessoas, então a energia positiva é muito grande.

PRÓXIMOS PASSOS





Vou aproveitar dessa imagem, como advogada, levar para o meio jurídico e vários outros setores o quanto o carnaval é bom, o que essa energia gera, esse trabalho e a cultura do samba. Agora que nosso carnaval será transmitido pela TV Gazeta, acredito que vai ser melhor.

PRESÍDIOS





Os nossos presídios têm a imagem de que é para reeducar. Mas a realidade deles não é de reeducar, mas sim de transformar as pessoas, muitas vezes deixando-as com mais raiva ou piores. Atuo na área criminal e já tive cliente que praticou crime comum como furto e que se misturou com bandido que matou ou até mesmo sujeito de tráfico. Se as pessoas tivessem um olhar mais caridoso e não tanto julgando, íamos ter muito menos crimes no mundo.

HUMANIDADE





Estudei muito a Madre Teresa de Calcutá e ela foi uma excelente líder. O tempo todo ela semeava o bem, a paz. E é disso que a gente precisa.

ELEIÇÕES





Como as pessoas estão tendo mais acesso às informações, buscando conhecimento, acho que vai ser um desafio bem grande para quem se candidatar. A galera vai ficar em cima cobrando.

VOTO





Não sei ainda. Vou começar a pensar passando o carnaval.

LULA





Ele tem uma ótima oratória, é muito bom em persuasão, mas com aquelas pessoas que não têm conhecimento. Mas estamos vivendo em uma nova era, em que todos têm informação ao alcance. Isso está fazendo as pessoas acordarem.

SÉRGIO MORO



