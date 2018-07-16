'Cuida da minha filha', pediu mãe a enfermeira antes de morrer no MS

Henrique Brandão e Mery Brandão, casal que morreu em um acidente no Mato Grosso do Sul Crédito: Reprodução/Facebook

Socorrida ainda com vida, dentro do carro, a professora Mery Brandão, 43 anos, pediu à enfermeira, que ajudou no socorro, que cuidasse da filha dela, a menina Helora Maria Brandão, de 4 anos. A mulher, a filha, e o marido, o superintendente do Banestes Henrique Brandão, estavam viajando de férias no Mato Grosso do Sul quando sofreram um acidente. Na colisão, o casal não resistiu e morreu.

Durante o velório do casal, a mãe da professora contou como foram os últimos momentos de Mery. "A minha filha conversou com a enfermeira que socorreu. Diz que ela (Mery) estava consciente, falou o nomezinho dela (neta). A minha filha, quando a enfermeira veio, estava abraçadinha com a minha netinha e pediu para a enfermeira: 'Cuida da minha filha'".

A mãe de Mery também falou que a professora chegou a pedir socorro. "A enfermeira tinha ouvido, quando tava conversando com a médica que bateu no carro, um grito de socorro. A minha filha deu um grito de socorro. Aí ela desceu para olhar e encontrou a minha filha abraçadinha com a filha dela e pediu: 'Cuida bem da minha filha'", detalhou a mãe.

VELÓRIO

Os corpos dos capixabas Henrique Brandão e Mery Brandão, casal que morreu em um acidente no Mato Grosso do Sul, chegaram ao Aeroporto de Vitória às 2h da madrugada desta segunda-feira (16).

A despedida de Henrique, que tinha 40 anos e era superintendente do Banestes, e da esposa, que era professora e tinha 43 anos, começou depois das 9h, no cemitério Parque da Paz, na Rodovia do Contorno, em Cariacica, onde os corpos são velados.

O sepultamento foi remarcado pela família para as 16h. A filha do casal, de 4 anos, que também estava no carro, segue internada em estado grave no CTI em um hospital de Campo Grande. As informações são da assessoria de imprensa do Banestes.

"REZEM PELA MINHA NETA", DIZ AVÓ

A cuidadora de crianças Ilma Gomes Brandão, mãe do superintendente do Banestes Henrique Brandão, se emocionou ao falar do acidente que matou o filho e a nora Mery Brandão, além de deixar a neta de 4 anos gravemente ferida.

Ilma pediu orações pela neta, que está internada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. "O meu filho já foi, não volta. Minha nora também. Quando me perguntam do que preciso, só falo isso. Rezem pela minha neta, que está em estado grave. Vai ficar um pedaço dos dois aqui", disse Ilma.

Henrique trabalhava há 14 anos no banco.

Com informações de Caíque Verli

O ACIDENTE

O acidente aconteceu nesta sexta-feira (13), na BR 060, em Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul . O carro, dirigido pelo superintendente do Banestes, Henrique Manoel Gomes Brandão, de 40 anos, colidiu com um veículo dirigido por uma médica, de 33 anos. A esposa de Henrique, a professora Mery Ângela Brandão, de 43 anos, também morreu com o impacto da batida.

A família havia chegado em Campo Grande na manhã desta sexta-feira (13). Eles estavam de férias e alugaram um carro no local para ir a Bonito-MS. A condutora do outro carro, sofreu ferimentos leves e, após ser hospitalizada na sexta-feira, recebeu alta.