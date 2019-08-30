Home
>
Grande Vitória
>
Criminosos roubam até marmita durante assalto em Cariacica

Criminosos roubam até marmita durante assalto em Cariacica

Ao menos seis pessoas que aguardavam em um ponto de ônibus no bairro Jardim Botânico foram alvos dos assaltantes na ação na madrugada desta sexta-feira (30)