Criminoso está foragido da Justiça há 22 anos no ES

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Um homem, de 58 anos, é considerado foragido há mais de duas décadas. Valdeci Costa Aguiar é o homem procurado pela polícia há mais tempo no Estado segundo informações do Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Valdeci tem um mandado de prisão preventiva em aberto por uma tentativa de homicídio que teria acontecido em 1996.

Valdeci, conhecido como "baixinho", teve a prisão decretada pela vara de Pinheiros, no norte do Estado, mas até hoje, 22 anos depois, ainda não foi preso. O mandado de prisão dele é válido até 27 de janeiro de 2032. A reportagem tentou contato por telefone com o advogado Hermes Antônio Sussai, que defende Valdeci no caso, mas as ligações não foram atendidas.

Segundo o processo, na noite de 5 de abril de 1996, Valdeci teria atirado três vezes contra um homem no "Bar do Taíde", na localidade de Vila Verde, em Pinheiros. Apenas um dos tiros atingiu o alvo, que sobreviveu ao ferimento. Segundo o Ministério Público, o fato foi praticado por vingança, pois Valdeci e a vítima eram inimigos. O foragido foi pronunciado réu em janeiro de 2012, mas nunca foi encontrado.

HOMICÍDIO QUALIFICADO

Natalino Áureo teve a prisão preventiva decretada pela Justiça da Serra em 1999 e também nunca foi capturado, segundo o banco de mandados do CNJ. Ele é acusado de homicídio qualificado, mas não há detalhes do crime no processo. Como ele nunca compareceu nem constituiu advogado, o processo foi suspenso. A suspensão do processo interrompe também o prazo para a prescrição do crime. O mandado de Natalino é válido até 2055.

Outro acusado de homicídio qualificado também está entre os foragidos mais antigos do Estado. Gilcelio Lopes da Silva, 49 anos, é acusado de participar da morte de um servente. Ele teria se passado por policial civil e juntamente com mais duas pessoas, sequestrado e matado a tiros Pedro Quirino Américo. O crime aconteceu na Serra e, segundo arquivos de A Gazeta, o corpo foi encontrado por um grupo de crianças que brincavam às margens de uma estrada no bairro Eldorado.

QUASE 11 MIL FORAGIDOS NO ES

De acordo com o CNJ, no Estado há, atualmente, 10.902 pessoas com mandado de prisão em aberto . Este número inclui também menores infratores, que deveriam estar em centros de internação. Só nos sete primeiros dias deste mês, 76 mandados de prisão foram expedidos pela Justiça, mas ainda não foram cumpridos.

Entre os foragidos mais recentes do Espírito Santo está Wagner José Dondoni . Responsável pela morte de três pessoas da mesma família em um acidente de trânsito em 2008, o empresário foi condenado na madrugada desta terça-feira (06) há quase 25 anos de prisão , mas ainda não foi encontrado pela polícia.

Desde que a prisão de Dondoni foi decretada, as informações são de que a Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (SPIC) e os setores de inteligência das Polícia Civil e Militar realizam diligências para localizá-lo nos endereços por ele informados.