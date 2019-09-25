Home
>
Grande Vitória
>
Corregedoria decide expulsar Hilário Frasson da Polícia Civil

Corregedoria decide expulsar Hilário Frasson da Polícia Civil

O Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) que o servidor foi julgado nesta quarta-feira (25) é relacionado ao homicídio que vitimou a médica Milena Gottardi, a ex-esposa dele