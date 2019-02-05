Fabrício Amaral, 42 anos, estava acompanhado do escalador mineiro Leandro Iannotta, conhecido como Mr Bean Crédito: Arquivo Pessoal

Os corpos do alpinista capixaba Fabrício Amaral, de 42 anos, e do amigo dele, o mineiro Leandro Innota, que estavam desaparecidos desde o dia 18 de janeiro, no Monte Fitz Roy, na Argentina, foram localizados. A informação foi divulgada pela irmã de Fabrício, em uma publicação em rede social.

O site BLOGDESCALADA.COM reafirmou a informação que foi publicada em um jornal argentino. Segundo as informações repassadas, os corpos teriam sido encontrado no sábado (2). Os dois estariam pendurados em uma parte do local "franco-argentino", no monte Fitz Roy.

Your browser does not support the audio element. Corpos de alpinistas capixaba e amigo são encontrados no monte Fitz Roy

A notícia ainda explica que a coordenadora de operações de resgate da comissão de Auxílio de El Chaltén, uma cidade argentina, Carolina Codó, confirmou o fato. No domingo (3) o resgate estava sendo planejado.

A irmã do alpinista e professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Fabrício Amaral, Luciana Amaral, fez uma publicação no Facebook em que confirma que os corpos do irmão e do amigo, Leandro Innota, conhecido como Mr. Bean, foram encontrados.

"Amigos, recebemos a pouco (sic) a notícia através do Consulado que 'os corpos dos montanhistas foram encontrados em local de difícil acesso. Os resgatistas alcançaram o local por terra e não houve sobrevoo. Agora a justiça argentina determinará os próximos passos e informará oficialmente sobre o local do acidente”, afirmou Luciana na publicação.

Ainda por rede social, Luciana descreveu que o irmão considerava o monte um lugar importante e que "os olhos dele brilhavam" ao pensar em ir até lá.