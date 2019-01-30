Home
>
Grande Vitória
>
Contra avanço da erosão, caminhões levam areia para a Curva da Jurema

Contra avanço da erosão, caminhões levam areia para a Curva da Jurema

Prefeitura de Vitória diz que ação é periódica e de manutenção; um projeto para resolver o problema de forma permanente ainda é analisado