Serra e Cariacica

Conta de luz dobra valor e consumidores protestam em frente a EDP

Em algumas residências de bairros de Cariacica e Serra, o valor aumentou mais de 100%. Moradores reclamam que o aumento está vinculado após a implantação da rede BTZero, um novo sistema que, de acordo com a EDP, impede o roubo de energia

Publicado em 5 de fevereiro de 2019 às 21:10 - Atualizado há 6 anos

A conta de Jeremias aumentou mais de 100% Crédito: Patrícia Scalzer

Moradores de bairros de Cariacica e Serra levaram um susto ao receber a conta de energia elétrica no mês de janeiro. Teve residência em que o valor aumentou mais de 100%. Os clientes da EDP também dizem que estão sendo prejudicados após a implantação da rede BTZero, um novo sistema que, de acordo com a concessionária, impede o roubo de energia. Na tarde desta terça-feira (05) consumidores que se sentiram lesados protestaram em frente ao escritório da EDP, em Jardim Limoeiro, Serra.

Conta de luz dobra valor e consumidores protestam em frente a EDP

O DJ Jeremias Oliveira, morador de Feu Rosa, Serra, conta que apesar de morar em uma casa pequena, com poucos equipamentos elétricos, a conta de luz dobrou de um mês para o outro. “Em dezembro a conta veio R$ 239. Em janeiro, para meu espanto, veio R$ 555. Se você for na minha casa, vai ver que são dois cômodos, sem chuveiro elétrico, sem ferro elétrico”, disse.

Consumidores reclamam do aumento na conta de energia elétrica Crédito: Patrícia Scalzer

A chapeira Érica Fernandes também reclamou da conta de energia. “Minha conta em janeiro veio R$ 506. Em dezembro o valor foi de R$ 330. Não mudei meus hábitos para ter esse aumento”.

Muitos consumidores afirmam que o aumento está vinculado a implantação da rede BTZero. O motorista e líder comunitário do bairro Palmeiras, Serra, Jocimar Correa, conta que os moradores da comunidade viram a conta de energia dobrar de valor após a implantação da rede. Para ele, há algo errado no sistema.

“A EDP tem de fazer uma vistoria para descobrir o erro. Não tem cabimento, uma pessoa que não fica dentro de casa pagar R$ 200, até R$ 500. Temos registros de contas de mais de R$ 400 no bairro Palmeiras”.

Morador de Flexal I, em Cariacica e presidente da Associação de Moradores de Flexal I e Nova Canaã, Manoel Oliveira diz que os bairros enfrentam o mesmo problema após a implantação da rede BTZero. A conta dele passou de R$ 351 em dezembro para R$ 575 agora em fevereiro.

“A conta de energia triplicou. Isso é também em Porto de Santana, Flexal II e II. Em vários bairros que têm BTZero a conta está vindo absurda. O morador não consegue pagar. Como que você recebe um salário mínimo e vai pagar R$ 575 pela conta de luz?”, questiona.

Consumidores reclamam do aumento na conta de energia elétrica Crédito: Patrícia Scalzer

De acordo com o gestor executivo de Atendimento Comercial da EDP, Evandro Scopel, não houve nenhum reajuste na tarifa de energia elétrica no último mês. O último aumento registrado foi em agosto do ano passado. Ele explicou que tradicionalmente o consumo aumenta entre os meses de dezembro e fevereiro, por causa do calor.

“Naturalmente as pessoas abrem e fecham mais a geladeira, isso é natural. Cada ventilador ligado é como se você estivesse usando ao mesmo tempo de quatro a oito lâmpadas compactas fluorescentes, mas as pessoas não têm essa percepção”, explicou.

Evandro também disse que a implantação da rede BTZero, que impede o furto de energia elétrica, não implica no aumento do consumo. Ele destacou que essa rede é usada em bairros onde é alta a incidência de ligações clandestinas para furto de energia, conhecido como “gato”.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta