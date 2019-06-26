A Prefeitura de Vitória quer transformar a área do antigo Centro Cultural Carmelia Maria de Souza, na região de Santo Antônio, em Cidade do Samba Crédito: Caíque Verli

Carnaval. A Prefeitura de Vitória quer transformar a área do antigo Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, na região de Santo Antônio, em Cidade do Samba, mas esse projeto não deve ficar pronto até o próximo

A Prefeitura vai ceder gratuitamente o espaço para a liga das escolas de samba construir galpões que serão usados pelas agremiações para fazer alegorias e fantasias.

Mas, para que isso ocorra, ela precisa do aval da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) porque o espaço está cedido à prefeitura provisoriamente. A Prefeitura fez um pedido de cessão definitiva, mas aguarda ainda um retorno da SPU. Após a cessão definitiva do Carmélia, a prefeitura irá preparar um edital que prevê regras para o seu uso.

Your browser does not support the audio element. Construção de Cidade do Samba sem data pra sair do papel

DESFILES





O Centro Cultural Carmélia foi inaugurado em 1986 e já sediou grandes espetáculos. A fachada do prédio apresenta uma sensação de abandono, com as paredes sujas e descascando, e com muita grama no entorno. No local, também está instalada a sede da TV Educativa. O pedido para o uso do espaço como Cidade do Samba foi feito pela Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), por meio de uma Proposta de Manifestação de Interesse Social (PMIS). Como o Centro fica bem próximo ao Sambão do Povo, local dos desfiles, a mudança reduziria problemas logísticos na retirada de carros alegóricos do desfile e de produção, como destaca o presidente da Liga das Escolas do Grupo Especial (Liesge), Edvaldo Teixeira.

"Hoje nós não temos espaço para tirar os carros das escolas que desfilam na sexta-feira para levar os carros do sábado. Hoje é de extrema importância o espaço no Carmélia para que o Carnaval flua", reforça.

CAPACITAÇÃO

O diretor presidente da Companhia de desenvolvimento, Inovação e turismo de Vitória, Leonardo Krohling, disse, no entanto, que as obras não devem acabar o carnaval e destacou que, por ser uma cessão, a liga terá que cumprir exigências, como a restauração do teatro e promover capacitação profissional.

"Vão ter várias exigências, atividades que terão que ser executadas ali. E aí posso citar qualificação profissional com as pessoas que trabalham na indústria do Carnaval para a gente ter como medir e ser um termo realmente de parceria", explica.