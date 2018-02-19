Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mobilidade

Construção de ciclovia vai mudar trânsito em Vitória

Previstas para começar em abril, obras em Jardim Camburi devem durar seis meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 19:19

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 19:19

Marcadas para começar em abril, obras devem ser finalizadas em até seis meses Crédito: Divulgação
O bairro Jardim Camburi, em Vitória, vai ganhar 500 metros de ciclovia, no entorno de um shopping e de uma faculdade na região. Para que isso aconteça, haverá mudanças no trânsito, como a transformação de nove ruas e avenidas que hoje são de mão dupla para mão única, além da modificação de três semáforos de três tempos para dois tempos.
De acordo com o projeto, a ciclovia começa da entrada do bairro pela Avenida Armando Duarte Rabello, passando pela Rua Herwan Modenese, indo até a Praça Nilze Mendes. As duas vias, que hoje são mão dupla, passarão a ser mão única, assim como a Rua Raul de Oliveira, que passará a ser a única saída do bairro para a Avenida Norte Sul nesta região onde haverá a modificação. Segundo os estudos da prefeitura, as mudanças devem melhorar em 40% o fluxo para quem sai do bairro. 
Outras vias no entorno também passarão a ter uma única mão e uma rotatória vai deixar de existir próximo à praça. Para as modificações, além da mudança de três semáforos, haverá a instalação de outros dois, também de dois tempos.
A obra será feita por uma construtora como medida de compensação de um empreendimento construído no bairro. Segundo a secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, a ideia é aproveitar a medida para melhorar a mobilidade com a mudança do fluxo e dar segurança aos pedestres e ciclistas.
Nós temos trechos no bairro que são de calçadas estreitas, às vezes com postes. As mudanças possibilitam o alargamento das calçadas, aumenta a segurança dos pedestres e está sendo pensado em Jardim Camburi como um todo, garantiu.
Uma mudança importante na Avenida Armando Duarte Rabello será o aumento do estacionamento no local, que vai ficar onde hoje existe o sentido Avenida José Rato, dividindo o espaço com a ciclovia. As árvores vão continuar no canteiro central, segundo a prefeitura. A mesma situação vai acontecer na Rua Herwan Modenese.
Serão colocadas sete passagens de pedestres dentro da região. Segundo Lenise, a ciclovia é pequena, mas é um projeto que deve continuar com medidas de compensação de outros empreendimentos na região.
Mudanças no trânsito Crédito: Infografia | Marcelo Franco
PREOCUPAÇÃO COM MOBILIDADE
O presidente da Associação Comunitária de Jardim Camburi, Enoque Sampaio Torres, tem receio das mudanças. Para ele, a ciclovia é importante, mas , pelo tamanho da nova via, o trânsito do bairro pode ser prejudicado. A maior preocupação é quanto a questão de quem mora da orla ao shopping. Vão reduzir de três para duas saídas do bairro. Quem saía no shopping, vai ter que ir até a (praça) Nilze Mendes para sair, explica.
Sobre a preocupação, a prefeitura afirmou que estudou o local, inclusive levando em conta os novos empreendimentos que podem movimentar mais a região. Segundo a administração, as obras devem começar até o mês de abril, com prazo para terminarem em até seis meses.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data
Imagem de destaque
Não consegue emagrecer? Veja 7 motivos que dificultam a perda de peso
Imagem de destaque
Câncer: entenda como as mortes decorrentes da doença podem ser evitadas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados