Construção de ciclovia vai mudar trânsito em Vitória

Marcadas para começar em abril, obras devem ser finalizadas em até seis meses Crédito: Divulgação

O bairro Jardim Camburi, em Vitória, vai ganhar 500 metros de ciclovia, no entorno de um shopping e de uma faculdade na região. Para que isso aconteça, haverá mudanças no trânsito, como a transformação de nove ruas e avenidas que hoje são de mão dupla para mão única, além da modificação de três semáforos de três tempos para dois tempos.

De acordo com o projeto, a ciclovia começa da entrada do bairro pela Avenida Armando Duarte Rabello, passando pela Rua Herwan Modenese, indo até a Praça Nilze Mendes. As duas vias, que hoje são mão dupla, passarão a ser mão única, assim como a Rua Raul de Oliveira, que passará a ser a única saída do bairro para a Avenida Norte Sul nesta região onde haverá a modificação. Segundo os estudos da prefeitura, as mudanças devem melhorar em 40% o fluxo para quem sai do bairro.

Outras vias no entorno também passarão a ter uma única mão e uma rotatória vai deixar de existir próximo à praça. Para as modificações, além da mudança de três semáforos, haverá a instalação de outros dois, também de dois tempos.

A obra será feita por uma construtora como medida de compensação de um empreendimento construído no bairro. Segundo a secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, a ideia é aproveitar a medida para melhorar a mobilidade com a mudança do fluxo e dar segurança aos pedestres e ciclistas.

Nós temos trechos no bairro que são de calçadas estreitas, às vezes com postes. As mudanças possibilitam o alargamento das calçadas, aumenta a segurança dos pedestres e está sendo pensado em Jardim Camburi como um todo, garantiu.

Uma mudança importante na Avenida Armando Duarte Rabello será o aumento do estacionamento no local, que vai ficar onde hoje existe o sentido Avenida José Rato, dividindo o espaço com a ciclovia. As árvores vão continuar no canteiro central, segundo a prefeitura. A mesma situação vai acontecer na Rua Herwan Modenese.

Serão colocadas sete passagens de pedestres dentro da região. Segundo Lenise, a ciclovia é pequena, mas é um projeto que deve continuar com medidas de compensação de outros empreendimentos na região.

Mudanças no trânsito Crédito: Infografia | Marcelo Franco

PREOCUPAÇÃO COM MOBILIDADE

O presidente da Associação Comunitária de Jardim Camburi, Enoque Sampaio Torres, tem receio das mudanças. Para ele, a ciclovia é importante, mas , pelo tamanho da nova via, o trânsito do bairro pode ser prejudicado. A maior preocupação é quanto a questão de quem mora da orla ao shopping. Vão reduzir de três para duas saídas do bairro. Quem saía no shopping, vai ter que ir até a (praça) Nilze Mendes para sair, explica.