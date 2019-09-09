Conheça os dez bairros mais empreendedores da Serra

Na Serra 7.303 pessoas viraram microempreendedores individuais (MEIs) Crédito: Pixabay

De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico do município, José Eduardo Azevedo, as características dos negócios tem a ver com a vocação comercial de cada bairro. "A vocação empreendedora é um sinal positivo, mesmo no período de dificuldade é um sinal promissor no momento em que a economia voltar a funcionar de forma mais dinâmica. Acreditamos que isso se fortalecerá mais ainda sendo muito bom para gerar oportunidade às pessoas".

Ainda de acordo com o secretário, bairros como

estão em fase de formação e o comércio está se desenvolvendo muito rapidamente criando um ambiente favorável ao surgimento dos MEIs. “Muitos deles estão voltados à atividade que são demandas que são voltadas para serviços de bairros”, afirma Azevedo.

As áreas mais demandadas pelos MEIs são: fabricação de produtos diversos, manutenção e reparação de máquinas, serviço de montagem de móveis, fabricação de artigos de serralheria, fabricação de móveis, fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes, confecção de peças de vestuário e confecção de peças sob medida.

José Eduardo Azevedo ainda lembra a importância da formalização e do registro da empresa. “A formalização gera oportunidades e ganhos para o negócio. Além disso, o empreendimento aumenta as chances de fechar parcerias e acessar linhas de crédito”.

MOTORISTA DE TÁXI E UBER

Os motoristas de táxi ou de Uber que queiram se tornar microempreendedores individuais, podem procurar o município da Serra, que junto com o Centro Integrado de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Ciampe) - também conhecido como o Espaço do Empreendedor - estão aptos a atendê-los. “A procura já cresceu e acreditamos que vai continuar crescendo nos próximos meses. Estamos preparados para receber a todos os pedidos de formalização”, afirma Azevedo.

portaldoempreendedor.gov.br ou procurar pessoalmente o Ciampe, no Pró-Cidadão. O local está situado na avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe, Serra. Para mais informações ou orientações a Ciampe atende também pelo telefone (27) 3252-2981 de segunda à sexta-feira de 8hs as 17hrs. Os interessados em se tornarem MEI podem acessar oou procurar pessoalmente o Ciampe, no Pró-Cidadão. O local está situado na avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe, Serra. Para mais informações ou orientações a Ciampe atende também pelo telefone (27) 3252-2981 de segunda à sexta-feira de 8hs as 17hrs.

VEJA A LISTA DOS BAIRROS COM MAIORES NÚMEROS DE MEI

1 - Parque Residencial Laranjeiras (337)

2 - Feu Rosa (300)

3 - Colina de Laranjeiras (281)

4 - Bairro das Laranjeiras (237)

5 - Barcelona (230)

6 - Jardim Limoeiro (229)

7 - Morada de Laranjeiras (191)

8 - Novo Horizonte (190)

9 - Vila Nova de Colares (183)

10 - Jardim Carapina (178)